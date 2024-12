Arnold Schwarzenegger și-a îngrijorat fanii. S-a transformat radical, nu-l mai recunoști: ”A îmbătrânit 200 de ani în 2 luni!”

Cele mai recente fotografii cu Arnold Schwarzenegger, recent surprins pe străzile din New York, au provocat o adevărată avalanșă de reacții. Actorul arată complet diferit față de imaginea cu care și-a obișnuit fanii, iar un utilizator de pe platforma X (fosta Twitter) a comentat că „Parcă a îmbătrânit cu 200 de ani”.

Apariția cu care actorul i-a îngrijorat pe fani

Arnold Schwarzenegger a fost surprins cu un look total diferit față de cel cu care și-a obișnuit fanii. Părul și barba crescute i-au transformat complet aspectul și l-au făcut greu de recunoscut. În plus, actorul purta un pulover în culori tipic festive, iar pe deasupra, un palton. Însoțit de cinci bodyguarzi, fostul guvernator al Californiei a atras toate privirile pe străzile aglomerate ale New York-ului.

Speculațiile despre schimbarea sa bruscă au luat amploare după ce fotografiile au devenit virale, iar mulți s-au întrebat ce îl aduce pe Schwarzenegger în New York într-o astfel de ipostază. Explicația, însă, este cât se poate de logică: Arnold filmează pentru un nou proiect cinematografic, iar transformarea face parte din rolul său.

Actorul joacă în producția „The Bag Man”, regizată de Adam Shankman, unde interpretează rolul lui Moș Crăciun. În acest proiect, Schwarzenegger este coleg de platou cu Alan Ritchson, cunoscut pentru serialul „Reacher”. Aceasta este prima sa comedie de Crăciun de la clasicul „Jingle All The Way” din 1996 și primul film în care apare după „Terminator: Dark Fate” din 2019.

Deși reacțiile din mediul online la look-ul său actual au fost împărțite, actorul s-a arătat încântat să facă parte din acest proiect: „Moș Crăciun vine în oraș! Este grozav să filmez The Bag Man alături de @alanritchson,” a declarat Arnold, adăugând că regizorul Adam Shankman este „unul dintre cei mai amuzanți regizori cu care am lucrat vreodată.”

Reacții vehemente pe rețelele de socializare

Schimbarea sa radicală a stârnit și critici pe rețelele de socializare, unde mulți l-au descris ca fiind „decrepit” sau „bătrân.” Totuși, Schwarzenegger, care are 77 de ani, și-a păstrat spiritul jovial, replicând că se simte „puternic ca un taur.” Chiar dacă au existat critici și glume pe seama aspectului său, Schwarzenegger nu le-a băgat în seamă, ci a a vorbit despre orașul gazdă al filmărilor:

„New York City este un loc extraordinar. Nu pot să aștept să împărtășesc toată această bucurie de Crăciun cu fiecare dintre voi,” a spus actorul cu entuziasm.

Această schimbare de registru aduce un nou capitol în cariera lui Schwarzenegger, cunoscut mai degrabă pentru roluri dure și pline de acțiune, precum cel din seria „Terminator”. Transformarea sa într-un Moș Crăciun modern, dar nonconformist, marchează o evoluție interesantă pentru un actor care nu ezită să își asume noi provocări. Fanii lui Schwarzenegger vor putea descoperi noua sa ipostază în „The Bag Man”, care promite să fie o comedie de Crăciun memorabilă.