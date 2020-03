Mario Iorgulescu, vestea uriașă pe care o așteaptă chiar astăzi. Poate scăpa basma curată

Mario Iorgulescu a fost pus sub acuzare după ce a provocat un accident în urma căruia a murit un tânăr. A fost îngrijit în România imediat după tragediei, apoi transferat la o clinică din Milano. Tânărul și-a revenit, iar acum se află în paradisul studenției sale și are o asistentă personală drept paravan, pentru a-l ține departe de România.

Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, a provocat un accident pe 8 septembrie în urma căruia a murit un tânăr tată a două fetițe. Din acel moment, a fost internat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Elias de către un echipaj SMURD. Pe 23 septembrie, medicii de la o unitate medicală bucureșteană anunțau că, la cererea familiei, contrar recomandărilor cadrelor medicale, tânărul a fost transferat pentru tratament la un spital din străinătate. În acea zi, un avion-ambulanță a decolat cu pacientul Mario Iorgulescu, la ora 11.07, de pe Aeroportul Băneasa, cu destinația Milano. După 3 ore de zbor, Mario a fost internat la Spitalul San Raffaele, un campus de elită, lider în multe domenii de cercetare. Eforturile familiei nu au fost în zadar, iar progresele făcute de băiat sunt uimitoare, fiind externat de ceva vreme.

„El nu se afla in acest moment internat la noi. Poate e cazat, de fapt, in hotelul care se afla in incinta spitalului si, de aceea, nu apare la noi. N-as putea sa va spun daca a fost vreodata internat aici. E posibil, desi, ca o simpla parere personala, eu cred ca in presa din Romania s-a strecurat o eroare, fiind, de fapt, vorba de un alt spital”, spuneau surse din spital pentru wowbiz.ro, la începutul lunii ianuarie 2020.