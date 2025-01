Horoscop săptămâna 6 – 12 ianuarie 2025 cu Roxana Ivanciu. Zodia care trebuie să facă alte investiții VIDEO EXCLUSIV

Horoscop săptămâna 6 – 12 ianuarie 2025 , prezentat de astrologul Roxana Ivanciu în cadrul rubricii din fiecare vineri, la ora 14:00, pe site și pe canalul de YouTube Playtech Știri. Săptămâna aceasta vine cu noi provocări și experiențe inedite pentru nativii zodiacului european.

Suntem în plină energie a Capricornului. Avem un cer astral foarte interesant, avem multe mișcări energetice și anume: Marte retrograd va intra în Rac. Vom avea o energie către interior, foarte multă vulnerabilitate, conflicte interioare. Va fi o saptamana in care ne va fi greu sa ne exprimam pasiunea, dorinta, tot ceea ce vrem sa ni se intample in viata.

Ne reevaluam emotiile si radacinile. In aceeasi ordine de idei, Venus, care este planeta relatiilor și a iubirii, este in Pesti, este in semn de Apa. Ea a intrat aici din 4 ianuarie si este foarte melancolica, este intr-o stare de asteptare. Asteapta sa faca minuni, sa se intample lucruri nemaipomenite in relatiile ei si in iubirea ei.

Iar Mercur, care este planeta mentalului, a comunicarii si a modului in care noi avem ideile si le scoatem pe gura, va intra in Capricorn incepand cu 9 ianuarie. Acesta este un lucru foarte bun deoarece Capricornul nu este element de Pamant, element stabil, care structureaza.

Lui Mercur ii place foarte mult aici, in Capricorn, ii place sa aiba idei clare, concise, sa fie eficient, sa fie pragmatic.

Berbec / Ascendent Berbec

Saptamana 6 – 12 ianuarie va aduce multa munca si, cu cat veti fi mai sarguincios, asa vor fi si rezultatele pe care le veti primi. Cariera si planurile profesionale vor fi pe primul plan, dar va recomandam foarte multa atentie, deoarece Marte este retrograd.

Va ajunge acum retrograda pe semnul Racului si o sa fiti vulnerabili, o sa fiti intr-o stare de cautare, de vulnerabilitate, de conflict interior. Va reevaluati emotiile, va reevaluati tot ceea ce este la nivel primar, la nivel de dorinta acuta.

Lucrurile totusi se vor duce catre bine in aceasta saptamana, pentru ca nu veti ezita sa va asumati responsabilitati. Sunteti curajosi in tot ceea ce inseamna viata dumneavoastra, asa ca veti avea parte de recunoastere si de oameni care va vor vedea. Deci care vor vedea ce faceti pe casa 10-a, pe acest teritoriul al carierei dumneavoastra.

Asa ca nu va pierdeti rabdarea, concentrati-va, fiti autentici, fiti curajosi si saptamana va fi minunata pentru voi.

Taur / Ascendent Taur

Saptamana 6 – 12 ianuarie va aduce zile in care va veti implica in activitati care va vor stimula mintea. Poate vreti sa va inscrieti la un curs nou sau poate vreti sa va planificati o excursie, o iesire cu grupul dumneavoastra social.

Marte este retrograd in Leu si va fi asezat pe casa a noua, pe casa calatoriilor si a studiilor. Este foarte multa dorinta aici, dorinta aceasta de a calatori si de a invata. Va recomandam ca, in aceasta saptamana, sa fiti deschisi la noi perspective si la noi experiente care va imbogatesc viata.

Sa fiti in cautarea acestor cursuri, acestor deschideri catre noi orizonturi pentru a imbratisa aceasta energie a lui Marte retrograd in Rac, pe teritoriul casei a noua.

Gemeni / Ascendent Gemeni

Saptamana 6 – 12 ianuarie va aduce schimbari semnificative in viata dumneavoastra. Pentru ca Marte, care este retrograd in Rac, se aseaza pe casa opta, pe casa vietii si a mortii, pe casa finantelor.

Va recomandam sa fiti deschisi la noi experiente si la acceptarile transformarilor care vin pe sectorul financiar si pe sectorul vietii dumneavoastra. Este un moment foarte bun pentru a va reinventa si de a adopta perspective noi de viata.

Va incurajam sa gasiti noi modalitati de a va creste finantele prin investitii inteligente si sigure.

Rac / Ascendent Rac

Saptamana 6 – 12 ianuarie va aduce focus pe relatiile personale. Planeta Marte este retrograda chiar in semnul dumneavoastra. Va face vedeta acestei saptamani si se va aseza pe casa opta, pe casa relatiilor.

Asa ca este o saptamana destul de tensionata, in care puteti sa aveti discutii importante cu partenerii de viata, cu colaboratorii, cu cei care sunt in apropierea anturajului dumneavoastra.

Asa ca va puteti clarifica neintelegerile care au aparut sau cele care sunt pe cale sa se nasca. Nu ezitati sa va exprimati sentimentele, sa va spuneti focurile, tot ceea ce considerati ca trebuie asezat si repus in alta forma, in alta matca.

Fiti deschisi cu partenerii dumneavoastra si nu uitati sa ii ascultati. Mercur, care a intrat in Capricorn, va va ajuta sa aveti o comunicare foarte coerenta si structurata pe ceea ce doriti sa comunicati celor din fata dumneavoastra.

Pana la urma, daca stiti sa tineti in frau energia lui Marte, acea energie care merge pe interior pentru ca ea este retrograda in semnul dumneavoastra si va stiti sa folositi curajul pe care vi-l da, va fi o saptamana excelenta pe teritoriul relationarii.

Leu / Ascendent Leu

Saptamana 6 – 12 ianuarie va aduce zile in care va recomand sa va concentrati pe sanatate si pe buna stare personala. Este timpul sa faceti ajustari in stilul dumneavoastra de viata, sa evitati supraincarcarea mentala, sa incepeti un regim echilibrat de viata, de alimentatie, de rutina zilnica. Nu neglijati nevoia de odihna si de relaxare.

Fecioară / Ascendent Fecioară

Saptamana 6 – 12 ianuarie pune romantismul pe primul plan in viata dumneavoastra. Va recomandam sa fiti deschisi la noi experiente si la noi tentatii in dragoste si in zona romantismului.

Creativitatea dumneavoastra va atinge culmi noi, asa ca activitatile artistice, hobby-urile, tot ceea ce reprezinta creativitate trebuie să le puneti pe prim plan si in atentia dumneavoastra.

Cu multa sinceritate, cu o comunicare corecta, coerenta, care este in registrul planetei Mercur in Capricorn, saptamana aceasta va aduce foarte multe realizari si perspective in viata dumneavoastra.

Horoscop săptămânal cu Roxana Ivanciu

Balanță / Ascendent Balanță

Saptamana 6 – 12 ianuarie va aduce caminul si familia in prim plan. In aceasta saptamana aveti de rezolvat tot felul de chestiuni domestice. Membrii familiei au nevoie de atentia dumneavoastra si de sprijinul dumneavoastra.

Poate fi un moment bun in care sa redecorati caminul, sa va aduceti unele ajustari acolo unde lucrurile incep sa cada sau incep sa se demoleze. Este o perioada foarte buna in care puteti sa aduceti imbunatatiri locuintei dumneavoastra si sa va creati un mediu cat mai placut, de a va trai viata impreuna cu membrii familiei dumneavoastra.

Va recomandam sa petreceti cat mai mult timp cu familia, cu membrii ei, pentru a va intari legaturile afective care le aveti cu acestia.

Scorpion / Ascendent Scorpion

Saptamana 6 – 12 ianuarie va aduce in plin plan comunicarea si relationarea. Va puteti impartasi ideile pe care le aveti cu cei din jurul dumneavoastra, dar este si o saptamana foarte buna in care puteti sa ascultati si sa empatizati cu cei din jurul dumneavoastra.

Puteti sa puneti la cale calatorii scurte care va pot aduce perspective noi, deschideri noi. Socializarea este foarte importanta in aceasta saptamana, participati la tot felul de evenimente. Va recomandam sa fiti deschisi catre invatare si catre experiente noi.

Săgetător / Ascendent Săgetător

Saptamana 6 – 12 ianuarie pune focus pe finantele dumneavoastra. Va puteti analiza bugetul, puteti sa faceti ajustarile necesare sau puteti sa faceti investitii financiare reusite.

Apar tot felul de oportunitati de castig si de investitii inteligente, dar va recomandam sa aveti grija la modul in care va gestionati resursele si modul in care cautati aceste noi modalitati de investitii financiare.

Nu ezitati sa cereti sfatul unui expert financiar, daca este nevoie, pentru a prinde oportunitati cat mai bune pentru partea aceasta a finantelor dumneavoastra.

Capricorn / Ascendent Capricorn

Saptamana 6 – 12 ianuarie va face vedetele acestei saptamani prin intrarea lui Mercur in semnul dumneavoastra. Planeta comunicarii, a mentalului, se simte foarte bine in semnul dumneavoastra si va ajuta sa aveti zile in care sa va transformati personal, sa va restructurati, sa aveti un dialog coerent, eficient, prin care sa construiti punti noi intre dumneavoastra si cei din jurul dumneavoastra.

Este o saptamana in care va recomandam sa incepeti proiecte noi, cu multa incredere in fortele si valorile dumneavoastra, un nou proces de autodezvoltare. Sa fiti curajosi sa explorati directii noi, si personal, dar si profesional, pentru ca in aceasta saptamana Mercur va aduce claritate, va aduce deschidere si idei indraznete.

Vărsător / Ascendent Vărsător

Saptamana 6 – 12 ianuarie va aduce zile de introspectie, de interiorizare si de reflectie asupra a tot ceea ce va framanta, a tot ceea ce este cumva inca nerezolvat. In viata dumneavoastra nu poate sa mai traneze acea situatie sau acel lucru.

Va recomandam sa petreceti timp in solitudine si sa va ganditi cu multa claritate pentru ca Mercur in Capricorn va ajuta, va da aceasta claritate sa va ganditi la cum puteti sa va rezolvati situatiile in care sunteti cumva prinsi, sunteti prizonieri in anumite relatii, in anumite situatii, poate si la locul de munca sau poate intr-un scenariu care parca nu face parte din viata dumneavoastra.

Va recomandam practici spirituale, meditatie, tot ceea ce va linisteste, poate si discutia cu un psihoterapeut, cu un prieten, cu o persoana draga, cu cineva care va poate asculta si va poate indruma sa va alegeti o cale corecta in viata dumneavoastra.

Pești / Ascendent Pești

Saptamana 6 – 12 ianuarie va aduce in atentie grupul dumneavoastra de prieteni si retelele sociale din care faceti parte. Este o saptamana in care puteti sa participati la foarte multe evenimente, sa va extindeti cercul de cunostinte, sa cunoasteti oameni noi.

Colaborariile si parteneriatele vor juca un rol. Prin ele va veti putea atinge obiectivele pe care le aveti setate de la inceputul saptamanii. Va recomandam sa fiti deschisi la noi relatii care va pot influenta viitorul pozitiv.

Podcast realizat în studiourile Pagina de Media.

