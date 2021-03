Maria Ilioiu, distrusă de estetician. Ispita de la Insula Iubirii a mărturisit: ce are pe ten acum

Ispita de la Insula Iubirii trece prin clipe de coșmar din cauza problemelor cu tenul pe care le-a dobândit, acum aproape un an de zile, la clinica vedetelor. Cum arată acum chipul Mariei Ilioiu. Roșcata a fost desfigurată și cere să i se facă dreptate.

Fosta ispită roșcată de la Insula Iubirii a trecut prin clipe de coșmar din cauza tratamentelor chimice pe care și le-a făcut la nivelul chipului. Maria Ilioiu a rămas cu cicatrici pe față, după ce a fost mutilată, acum mai bine de 10 luni de zile, la „clinica vedetelor”, acolo unde a avut parte de un tratament dur care i-a cauzat răni adânci în ten.

Fosta concurentă de la „Bravo ai Stil! Celebrities” a șocat audiența atunci când s-a demachiat, în direct, la Xtra Night Show, arătându-și chipul mutilat de procedurile medicilor esteticieni. Maria Ilioiu s-a ales cu 80% din față arsă și cu cicatrici care vor rămâne, din păcate, permanente pe chipul ei frumos.

„Se pare ca mi-a ramas cicatrice… Despre nenorocirea prin care am trecut acum 10 luni de zile la „clinica vedetelor”. Prima filmare este facuta a doua zi dupa peeling-ul chimic. A doua poza la o luna… si ultima poza este cum arat acum cu fond de ten peste.

Maria Ilioiu are de gând să lupte până în pânzele albe pentru a i se face dreptate. Frumoasa roșcată susține că medicul care i-a făcut procedurile respective, în urma cărora tenul vedetei a fost desfigurat, s-a dat drept medic dermatolog, deși nu era.

„@dr.rudiburada este cel care care m-a desfigurat si care a pretins ca este medic dermatolog. El ca si clinica @swissclinics care i-a permis sa desfasoare o procedura care m-a nenorocit, ar trebui sa plateasca!!!

Totusi, ne aflam in Romania unde nu s-a miscat un pai in 8 luni de zile si nimeni nu este tras la raspundere … Ma doare sa observ pe pielea mea si pe nenorocirea mea, ca traiesc in tara lui Papura Voda …”, a declarat Maria Ilioiu, revoltată, pe contul său de Instagram.