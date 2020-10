Ce mai fac ispitele de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă fetele care i-au uluit pe concurenții-bărbați

Show-ul Insula Iubirii, de pe Antena 1, a avut succes în 19 țări. Printre acestea se numără: SUA, Marea Britanie, Australia, Brazilia, Argentina, Rusia, Suedia, Danemarca, Portugalia și țara noastră. Formatul acestei emisiuni, prezintă cupluri a căror relație este de lungă durată, care vor să își testeze fidelitatea și sentimentele.

Nicoleta Dragne, una dintre cele mai sexy ispite de pe micul ecran, a reușit într-unul dintre sezoane să despartă un cuplu solid. În prezent ea se ocupă de afacerea proprie, din Anglia, care merge foarte bine după spusele acesteia. Este vorba despre o firmă de curățenie.

În luna august a acestui an, Nicoleta a devenit mămică pentru prima dată. Ea a născut un băiețel de 3,170 kilograme și 51 de centimetri, fiind fericită peste măsură.

”Bebe este foarte bine. Are puțin perfuzie, pentru că are glicemia scăzută. Este sănătos, este foarte mare. Are 3,170 kg și 51 de cm. Este foarte mare pentru un bebeluș care s-ar fi născut la 35 de săptămâni. Să știți că nu seamănă cu mine, este leit taică-su. Că de, așa se întâmplă. Noi ne rupem spatele și ei seamănă cu tații”, după cum povestea aceasta pentru fanatik.ro.