Vedetă, desfigurată de estetician. Drama pe care o trăiește în secret, de 4 luni: ”Se vedea carne vie”

Imagini greu de privit! Una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi trăieşte o adevărată dramă, după ce a fost desfigurată de estetician.

Una dintre cele mai cunoscute ispite de la “Insula Iubirii – Temptation Island”, emisiune difuzată pe Antena 1, este în depresie! Maria Ilioiu, căci despre ea este vorba, trece prin momente groaznice după ce, în urmă cu aproape 4 luni, a fost la estetician pentru un tratament cosmetic. Se pare că peeling-ul i-a afectat serios tenul, aceasta acuzând arsuri grave la nivelul fetei.

Invitată la Antena Stars, focoasa roşcată a povestit că a aflat de acest tratament de la nişte prietene, însă doar ei i s-a ars pielea atât de grav.

“Am aflat de la niște prietene că există un peeling care îți arde primul strat al pielii, dar controlat. Am avut niște dureri groaznice, cum nu am avut niciodată în viața mea. Dar deja eram pe masă și nu aveam ce să fac. Eu nici în momentul de față nu știu dacă substanțele pe care le-au combinat trebuie să fie combinate”, a explicat vedeta.

Acum, frumoasa fostă ispită îşi doreşte să dea în judecată clinica pentru ca medicii de acolo să nu mai rănească şi alte femei. Nu cere despăgubiri, însă vrea să facă dreptate.

“Nu le cer nimic, vreau doar să se facă dreptate. Să nu nenorocească şi alte femei. În primul rând, m-a deranjat foarte tare reacţia celor de la clinică în momentul în care le-am spus ce s-a întâmplat. Mi-au zis că au fost persoane care au păţit mai rău decât mine. Am înregistrat toate conversaţiile. Ei mi-au promis iniţial că în două săptămâni tenul meu va fi perfect. După o lună, am început să întreb şi alţi dermatologi. M-au speriat când mi-au explicat ce s-a întâmplat, de fapt”, a spus Maria Ilioiu si la emisiunea “Xtra Night Show”.

Au trecut patru luni de la intervenţia care i-a nenorocit chipul, iar acum este nevoită să meargă la psiholog pentru a trece peste depresie. Maria Ilioiu a povestit că dermatologii i-au spus că poate dura chiar şi un an până când tenul ei îşi va reveni complet.

“Nu a arătat nimeni cum arăt eu, eu sunt de domeniul SF-ului. În lateral se vedea carne vie. De ce în restul feţei nu se vedea, și doar acolo? Durerile ca durerile, dar a trebuit să trăiesc patru luni de zile cu fața arsă. Am intrat în depresie, am încercat să mă machiez ca să mă văd și eu din nou frumoasă. Eu abia după un an pot să îmi ajut pielea cu laser sau cu alte proceduri care să mă ajute.

Am pierdut foarte multe. M-am chinuit să mă dau jos din pat. M-am dus la psiholog pentru prima oară în viață și mă bucur că m-am descărcat. Acum sunt bine, mi-a dat niște soluții să văd partea plină a paharului. Foarte multe zile am stat în casă, cu jaluzelele trase”, a mai explicat fosta ispită.