Marele regret al Monicăi Bârlădeanu. Reacția emoționantă, la 43 de ani: ‘Nu am cunoscut dragostea adevărată’

Monica Bârlădeanu face mărturisiri neașteptate la 43 de ani. Vedeta este una dintre cele mai frumoase și apreciate din România, motiv pentru care declarațiile ei sunt cu atât mai surprinzătoare. Actrița a spus că până la 43 de ani nu știe ce înseamnă dragostea adevărată. Deși este una dintre cele mai dorite femei din showbiz, ea vorbește despre faptul că nu a găsit până acum iubirea adevărată.

Monica Bârlădeanu are 43 de ani și o carieră în spate. Are și mulți admiratori, fiind una dintre cele mai frumoase femei din România. Cu toate acestea, dragostea adevărată nu s-a arătat niciodată pentru actriță.

„Cred în relații profunde și adevărate! Eu nu știu ce înseamnă dragoste adevărată, dar știu că am văzut multă dragoste falsă”, a spus actrița în podcastul găzduit de Damian Drăghici.

Deși a avut relații și a iubit, aceste experiențe au învățat-o lucruri importante, dar nu i-au oferit șansa de a cunoaște profunzimea unei iubiri reale.

Vedeta a împlinit pe 12 decembrie vârsta de 43 de ani, pe care și-a serbat-o la Istanbul.

„Ziua mea m-a prins în Istanbul. În seara dinainte însă, mi-am pus o rochiță pe mine, jacheta favorită (aia de la @mmarquise ), o centură care mă face să arăt ca una din fetele din Little House on the Prairie și-am ieșit cu prietenii mei la cină.

Aprilia avea pe lista de locuri de văzut/mâncat, un restaurant cu o vedere sublimă… și deși a fost spectaculoasă și mâncarea, a meritat ora aia petrecută în taxi doar ca să ai posibilitatea să vezi Istanbulul de sus, noaptea.

M-am emoționat când mi s-a cântat «happy birthday» la 12 noaptea și-apoi m-am bucurat ca un copil când localul s-a transformat practic într-un ring de dans.

Ca-n vremurile bune. Telefonul mi-a sunat întruna, mama a fost prima cu o poezie superbă pe care mi-a scris-o, fratele meu a complotat cu Aprilia să-mi ia cadou… toate astea au contribuit la una dintre cele mai reușite zile de naștere pe care le-am avut.

Anyway, de fapt voiam să vă mulțumesc vouă, celor care mi-ați scris și m-ați bucurat cu urările voastre. Încerc să răspund absolut tuturor, dar până ajung s-o fac, va îmbrățișez cu tot sufletul și cu recunoștință că v-ați gândit la mine”, a scris Monica pe contul de Facebook.