Monica Bârlădeanu și-a salvat vărul de la moarte. Ce i-a citit acestuia, aflat în comă, la sfatul unui preot

Monica Bârlădeanu a povestit cum și-a salvat vărul de la moarte. Fanii acesteia nu se gândeau că vedeta a trecut printr-un astfel de episod marcant. Ce i-a citit acestuia în timp ce se afla în comă? Actrița a acționat la sfatul unui preot.

Monica Bârlădeanu nu mai are nevoie de nicio introducere. Aceasta este de departe una dintre cele mai frumoase și iubite actrițe de la noi. În timpul de când este prezentă pe micile ecrane a reușit să facă mulți români să o îndrăgească și să-și dorească să afle mai multe despre ea.

O poveste pe care o știau foarte puțini este cea legată de vărul său care a marcat-o tare pe vedetă. Cea din urmă a fost alăuri de cel drag în timpul în care acesta se afla pe patul de spital, moment în care și medicii erau sceptici cu privire la starea lui de sănătate. Vedeta a acționat imediat, iar la îndemnul unui preot i-a citit ceva special.

Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare știu că ea face des călătorii la diverse biserici și mănăstiri și este foarte credincioasă. Întrebată ce înseamnă pentru aceasta Dumnezeu, frumoasa brunetă a răspuns că „dragoste în forma ei pură.”

S-a zvonit că actrița i-a citit psalmi vărului ei în timp ce acesta se afla pe patul de spital. Artista a subliniat că episodul în cauză a fost și este unul greu de explicat în cuvinte chiar și din punct de vedere medical.

„Nu cred că am schimbat viața nimănui, realist vorbind. Cred că oamenii se schimbă când decid ei s-o facă sau când sunt constrânși de împrejurări. Iar în situația verișorului meu, ăsta e doar unul dintre lucrurile greu de explicat medical la care am asistat… N-aș vrea să exagerăm nimic.”