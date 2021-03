Mădălina Ghenea a dat lovitura la Hollywood. În ce film va apărea, alături de actori celebri

Actrița Mădălina Ghenea este distribuită în filmul ”House of Gucci„, alături de artista Lady Gaga și de actorul Al Pacino. De menționat este că pelicula se filmează în locații superbe din Italia.

Mădălina Ghenea a dat lovitura la Hollywood

De precizat este că House Of Gucci este film biografic american, aflat în producție și regizat de Ridley Scott. Acest film se bazează pe povestea cărții „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, care a fost publicată de Sara Gay Forden în 2001.

Din distribuție mai fac parte nume celebre precum:

– Lady Gaga ca Patrizia Reggiani, un personaj acuzat și judecat pentru uciderea fostului soț și șef al casei de modă Gucci. Patrizia Reggiani, a fost condamnată la 29 de ani de închisoare, dar a stat în spatele gratiilor numai 18, fiind eliberată în 2016.

– Adam Driver ca Maurizio Gucci

– Mădălina Diana Gheanea ca Sophia Loren

– Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney, and Jeremy Irons.

Despre film

Filmul „House Of Gucci” ar urma să fie lansat în SUA pe data de 24 Noiembrie 2021, dar se așteaptă posibile întârzieri ale premierei din cauza pandemiei de coronavirus. Detaliile publice despre film sunt puține însă în mediul online încă, inclusiv pe contul de instagram al peliculei, au apărut deja mai multe fotografii cu actorii din film pe seturile de filmare.

Astfel, în acest film, Mădălina Ghenea o va interpreta pe Sophia Loren în filmul „House of Gucci”. Pelicula se filmează în locații precum Roma, Florența, Milano, Aosta și Como. Premiera filmului ar putea fi însă amânată până în 2022 din cauza pandemiei de coronavirus.

Amintim că în anul 1995, fostul șef al casei de modă fondată de Guccio Gucci, Maurizio Gucci, a fost împușcat chiar în timp ce se afla în biroul său din Milano. Lady Gaga va fiPatrizia Reggiani, cea care a pănuit uciderea acestuia și a angajat patru oameni care să o ducă la capăt. Întrebată de ce nu a plănuit singură totul, Patrizia a spus: „Nu văd atât de bine. Nu voiam să ratez”, conform The Guardian.

Mădălina Ghenea are vârsta de 33 de ani și are un copil din relația cu Matei Stratan. Deși despre cei doi se credea că vor ajunge la altar, iată că s-au despărțit. De ce?