Pamela Anderson, criticată din nou pentru că a venit nemachiată la un eveniment monden. Cum arată diva blondă la 57 de ani

Drumul Pamelei Anderson spre un look natural continuă să provoace discuții aprinse online. După ce actrița în vârstă de 57 de ani a ales să își îmbrățișeze aspectul natural, au apărut acuzații conform cărora aceasta ar fi apelat la intervenții chirurgicale estetice.

Cum arată Pamela Anderson la 57 de ani

Vedeta din Baywatch, considerată odinioară un simbol al glamourului anilor ’90, a participat recent la proiecția noului său film, The Last Showgirl, la The 92nd Street Y din New York, marți, 12 noiembrie. Îmbrăcată într-o cămașă albă cu nasturi și o fustă midi din in asortată, actrița și-a completat ținuta cu pantofi cu toc în nuanțe nude, iar părul său blond caracteristic era prins într-o coadă joasă.

Fidelă angajamentului său, ea a pășit pe covorul roșu fără machiaj, evidențiindu-și cu încredere frumusețea naturală. Cu toate acestea, apariția sa a stârnit rapid comentarii negative online, reaprinzând discuțiile despre decizia sa de a adopta un stil de viață fără machiaj.

„Nu este natural dacă ai avut operații estetice de mai multe ori de-a lungul anilor (pe față și corp) și încă folosești fillere. Dacă te uiți în jur, poți găsi milioane de femei (și bărbați) care îmbătrânesc în mod natural,” a comentat un utilizator critic. Un altul a împărtășit aceeași opinie, întrebând: „De ce fillere, dar fără machiaj? Există machiaj vegan și netoxic pe piață, însă fillerele sunt necunoscute și potențial periculoase.” „Pentru numele lui Dumnezeu, Pammy, te rog, pune-ți puțin machiaj,” a scris altcineva. „A trecut de la o extremă la alta. Prea mult când era tânără și nu avea nevoie și acum mult prea puțin când chiar are nevoie. Arată ca și cum ar fi îmbălsămată.”

Pamela nu doar că a vorbit în trecut despre decizia de a renunța la machiaj, dar a lăsat să se înțeleagă că nu își dorește nici intervenții estetice care să-i modifice aspectul.

„Am spus mereu că mă voi recunoaște în oglindă când voi îmbătrâni. Nu vreau să alerg după [tinerețe] și nu vreau să fac toate nebuniile astea pe mine,” i-a declarat ea lui Dax Shepard în podcastul Armchair Expert anul trecut, sugerând posibile referiri la procedurile cosmetice, potrivit Prevention.

Pamela Anderson nu apelează la intervenții chirugicale

Fosta Playmate Playboy a luat și decizia celebră de a-și îndepărta implanturile mamare de 34DD în 1999.

„Este ceva ce îmi doream de mult timp și sunt foarte fericită cu această decizie,” a spus ea la acea vreme.

Facialista de celebrități Klara Chrzuszcz a afirmat că Pamela este clienta sa și a subliniat că icon-ul anilor ’90 nu apelează la intervenții chirurgicale sau la Botox.