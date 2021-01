Mădălina Ghenea, declarație șocantă. Ce spune, de fapt, despre schimbul de mesaje cu Nicolo Zaniolo

Actrița Mădălina Ghenea, în vârstă de 33 de ani, a vorbit despre presupusa relație cu fotbalistul de la AS Roma, pe nume Nicolo Zaniolo, în vârstă de 21 de ani. În cele din urmă, relația a fost infirmată de amândoi.

Astfel că românca a oferit noi detalii despre presupusa relație pe care ar fi avut-o cu fotbalistul mai tânăr cu 12 ani decât ea la început de 2021 și la care a renunțat printr-un comunicat de presă în care spune că s-a întâlnit cu Nicolo Zaniolo doar o singură dată. De menționat este că cei doi au flirtat și pe rețelele de socializare, acolo unde fotbalistul a întrebat-o pe româncă: „Te pot saruta non-stop? 25 de ore din 24?”. „Tu ce zici?” a fost raspuns Mădălinei, răspuns care a dat startul speculațiilor.

Dar iată că frumoasa Mădălina Ghenea a ținut să lămurească și această întâmplare, dând vina pe managerul său:

„A fost scris de managerul meu. L-am lăsat să se ocupe de contul meu pentru că eu n-am timp”.

”În aceste zile, s-au spus și s-au scris multe lucruri incorecte, care au provocat multă durere și tristețe. Cred că a venit momentul să clarific această situație și să fiu transparentă, din moment ce există persoane care suferă.

Sunt o femeie care muncește din greu și care este mamă. Timp de 20 de ani am fost aruncată în niște relații pe care nu le-am avut niciodată și nu am vorbit niciodată despre ele pentru că am preferat să-i las pe oameni să facă asta, iar eu să discut despre munca mea, despre proiectele mele, despre obiective și valori.

Nu am mai fost într-o relație de câteva luni bune, am zis asta și pe social media, și în interviuri. M-am ocupat de familie, de pasiunea mea pentru artă, fotografie și cinema. Sunt mândră de cariera mea profesională, de alegerile făcute și de faptul că sunt o femeie independentă.

Am cunoscut și cunosc foarte mulți oameni, dar doar câțiva dintre aceștia devin prieteni adevărați, pentru că, înainte de a fi o persoană publică, sunt mamă. De Crăciun și Revelion am fost alături de cele mai drage persoane din lume: mama mea și fata mea.

O întâlnire cu prieteni comuni, glume sau râsete pe rețelele de socializare nu exprimă neapărăt o relație cu cineva și nu ascunde ceva anume, nu credeți?, a declarat Mădălina Ghenea, pe contul său de Instagram.