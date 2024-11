Ce familie superbă are Nicolai Tand. Cum arată soția și copiii câștigătorului Asia Express 2024

Pe Nicolai Tand îl știe o țară întreagă, însă puțini știu ce familie frumoasă are. Celebrul bucătar și-a cunoscut soția în timp ce lucra în Franța și a întemeiat o familie alături de ea. În prezent au doi copii adolescenți, care le fac viața mai frumoasă în fiecare zi.

Dincolo de meseria de bucătar, pe care o practică inclusiv în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani, Nicolai Tand este un familist convins. Acesta și-a cunoscut soția în timp ce lucra în Franța, însă atât el, cât și ea, erau căsătoriți cu altcineva, la vremea respectivă.

Nicolai a povestit, în repetate rânduri, că relația în care era implicat atunci nu mai funcționa, așa că a decis să divorțeze. Chiar dacă era îndrăgostit de Monica, la vremea respectivă fotomodel, nu a făcut primul pas până când nu a divorțat și ea.

”Eu am plecat la 20 de ani spre Franța. Atunci am început să muncesc și pe ea am cunoscut-o după vreo 6 – 7 ani. Amândoi eram căsătoriți. Ea era cu un francez și eu cu o franțuzoaică. (…) Eu eram divorțat deja când am cunoscut-o pe Monica. Lucram deja la cantină. Nu mai eram în spate, eram deja responsabil pe sală”, a povestit Nicolai Tand, în podcastul lui Mihai Morar.

”A venit într-un weekend cu prietena ei, care era tot manechin. A vrut să își ducă părinții la mare. Mai povestind cu Monica, zice ‘vin și eu în România’, dar era încă cuplată. Am mers la mare și eu cu Monica. Era căsătorită încă. Am așteptat-o la aeroport… E o femeie foarte frumoasă. Îmi plăcea de ea, dar la început… Era măritată și niciodată n-am avut relații cu femei măritate. Nu mi-a plăcut niciodată să mă bag în viața cuiva.

Când a venit în România, am zis că mă duc și eu la mare cu ea, dar ca prieteni. Am împrumutat o mașină de la un prieten și am mers cu ea la mare. Acolo s-a întâmplat ceva. La început, o priveam ca pe o prietenă. Când am venit în România și mergeam în Maramureș, de sărbători, o mai sunam și îi ziceam. Îi ziceam că merg la colindat. Cumva, să îi fac în ciudă. Ne-am cuplat. Am mers la Paris, s-a și mutat. Când s-a întors la Paris, ea s-a mutat de acasă. Și-a luat hainele și a plecat. S-a terminat cu el”, a mai povestit Nicolai.