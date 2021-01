Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre relația cu fotbalistul Nicolo Zaniolo. Avocații au acționat deja

Mădălina Ghenea clarifică totul! Celebrul model vine cu primele mărturii despre relația pe care o are cu fotbalistul Nicolo Zaniolo. Ce spune despre povestea de iubire pe care presa italiană a scris că o trăiește alături de sportivul care este cu 12 ani mai tânăr decât ea?

Mădălina Ghenea, mărturii despre relația dintre ea și Nicolo Zaniolo

Mădălina Ghenea a oferit primele declarații după ce jurnaliștii italieni au scris că are o relație cu fotbalistul Nicolo Zaniolo. Românca a transmis tuturor prin intermediul avocaților săi că nu are nicio idilă cu sportivul de la AS Roma, catalogând totul drept o invenție.

De asemenea, se pare că modelul consideră că această poveste nu-i face cinste, mai cu seamă că nu are nevoie să se folosească de imaginea nimănui, dar cel mai important lucru pentru care ar putea să acționeze în instanță este pentru că fiica sa ar putea să fie afectată de zvonurile care curg neîncetat. Cei care o reprezintă au mai transmis că vedeta va urma să ia măsuri corespunzătoare în urma știrilor false, dacă acestea nu vor înceta.

„În numele doamnei Madalina Ghenea, clienta noastră, comunicăm următoarele: Nu este adevărat că există o relație sentimentală între Mădălina Ghenea și Nicolo Zaniolo; aceștia s-au întâlnit o singură dată;Doamna Ghenea este mama unei fetițe, care nu trebuie să fie supărată sau implicată în aceste minciuni mediatice; Clienta noastră va lua măsurile corespunzătoare împotriva celor care exploatează această invenție și împotriva celor care și-au permis să o critice în vreun fel”, a fost mesajul Mădălinei Ghenea trimit prin intermediul avocaților săi.

„A venit momentul să fiu transparentă, din moment ce există persoane care suferă”

Mai mult decât atât, frumoasa româncă a decis să și specifice personal în cadrul unui mesaj de pe Intagram alte detalii care au supărat-o și să clarifice povestea despre care se vorbește atât în presa din România, cât și cea din Italia, de unde a pornit totul.