Lucian Barbu rupe tăcerea despre Survivor România 2021. Ce s-a întâmplat, de fapt, în Dominicană

Războinicul Lucian Barbu a părăsit competiția Survivor România 2021, după ce s-a accidentat la picior. Cu toate că acesta și-ar fi dorit să rămână până în finală, convins fiind că ar fi reușit asta dacă nu s-ar fi accidentat, acesta a pus sănătatea pe primul loc.

Invitat la emisiunea Teo Show, de la Kanal D, Lucian Barbu a povestit cum a simtit accidentarea și cât de mult a suferit de pe urma ei. Însă el nu se lasă bătut și speră să revină în această competiție anul viitor.

”Cunosc foarte bine ce inseamna sa rupi un ligament, am vazut negru in fata ochilor atuci, stiam ca ăsta este finalul competitiei. Niciodata nu am mai avut o accidentare la picior. Este incredibil, eram sigur pe mine in competite, Survivor a fost exact ce mi-am dorit in viata. Pe termen lung, activitatea mea sportiva nu va avea de suferit din cauza acestei accidentari si sper sa revin la Survivior la anul. Nopatea era un frig. Staff-ul a fost ireprosabil”, a spus Lucian Barbu, care a făcut parte din echipa Războinicilor.

Lucian Barbu crede că ar fi putut ajunge în finala Survivor România, dacă nu s-ar fi accidentat. A făcut față cu ușurință provocărilor de acolo și spune că a venit setat să stea un an în competiție.

”Cand am ajuns pe aeroport, le-am raspuns la mesaje prietenilor, sustinatorilor, toată susținerea a avut un impact major in viata mea. I-am sunat prima data pe parintii mei, mai ales că am petrecut ziua de nastere fara ei si aproape m-a facut sa plang situatia asta. Parintii mei nu au vazut filmarea cu accidentarea pana acum si nici nu vreau sa o vada. Am niste parinti ireprosabili. Prima competite de la Survivor a fost fost grea pentru mine. Vorbeam cu mine foarte mult. Sunt convins ca as fi ajuns in finala daca nu m-as fi accidentat. A fost piciorul foarte mult bagat in nisip, nisipul era foarte afanat, iar genunchiul a cedat. Am plans in seara aia mai mult pentru faptul că plec, nu pentru ca mi-am rupt genunchiul. Pentru mine nu a fost greu deloc ceeea am facut acolo, am venit setat sa stau un an acolo„, a mai spus Lucian Barbu la Teo Show.