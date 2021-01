Survivor România 2021. Cine e Lucian Barbu, de fapt. Ce dramă a ținut ascunsă

Lucian Barbu, profesor de înot și antrenor personal de fitness, este unul dintre cei 12 războinici ai show-ului ”Survivor România 2021”. Bărbatul are o poveste impresionantă de viață: „Doctorii i-au spus spus mamei că voi fi o legumă toată viața.”

Deși nu a ajuns încă la finalul concursului ”Survivor România”, Lucian Barbu se poate declara un supraviețuitor. Bărbatul a trecut prin multe momente de cumpănă de-a lungul vieții.

„Când mama era însărcinată cu mine, la 3 luni, i s-a spus că nu voi ieși viu… A fost o sarcină toxică. Doctorii i-au spus că nu voi supraviețui, că probabil va avorta la cinci luni. Însă a reușit să ducă sarcina la termen, chiar și așa, doctorii i-au spus că voi fi o legumă toată viață”, povestea concurentul înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Cum a decis să facă parte din concursul de la Kanal D?

Războinicul Lucian Barbu a fost motivat de mama sa pentru a se înscrie la castingul ”Survivor România”, tachinându-l că nu poate face față nici măcar primelor probe din România: „Sunt ambițios, chiar dacă nu am o genă foarte bună pentru sport. Am fost un copil slăbuț, bolnăvicios, dar am devenit bun cu multă voință și muncă. Mama a fost cea care mi-a spus de casting, deși mă tachina că nu pot trece de preselecții. M-am ambiționat. Mi-a spus să fiu eu, să îmi țin „monstrul lăuntric” în frâu”, a mai spus el.

Cât despre provocările ce urmau să-l întâmpine în pustietate, sportivul mărturisea că emisiunea de la Kanal D va fi pentru el ca un examen pentru a reuși să ajungă la un alt nivel de autocunoaștere și pentru a-și clădi caracterul: „Consider ca aceasta baie de foc prin care voi trece va fi cea mai grea etapa a vieții mele,un examen de care am nevoie pentru a reusi sa ajung la un alt nivel de autocunoaștere si pentru a-mi cladi si mai mult caracterul”, declara acesta.

Evoluția sa în lupta din Republica Dominicană poate fi urmărită miercuri și joi, de la ora 22:00, și de vineri până duminică, de la ora 20:00, la Kanal D. Până acum, concurentul și-a ajutat echipa, țintind victoria de multe ori în luptele purtate până acum, aducând puncte importante grupului albaștrilor.