Costi Ioniță a fost trimis acasă, după ce a fost propus pentru eliminare de către telespectatori. Ce a declarat artistul după ce a părăsit competiția Survivor România.

Trei dintre concurenții au fost nominalizați în emisiunea de duminică seara, pentru a părăsi concursul Survivor România 2021. Printre cei propuși s-a numărat Roxana Nemeș, Alexandra Stan și Costi Ioniță. Acesta din urmă a fost și cel care a și părăsit competiția.

Zanni a fost votat de telespectatori ca fiind cel mai apreciat concurent, astfel că, a avut dreptul să propună un coleg spre eliminare. Cea pe care a ales-o a fost Alexandra Stan, doar ca publicul a avut ultima decizie, alegându-l pe Costi Ioniță pentru a părăsi competiția.

Costi Ioniță a transmis un mesaj, încă de dinainte să știe ca va fi eliminat din competiție. Artistul spunea la vremea respectivă că în REpublica Dominicană a descoperit ca poate supraviețui în condiții greu de imaginat, iar faptul ca trăiește cu puțină hrană, nu este o problemă pentru el, considerând că este supus unui post.

”Am descoperit că pot să trăiesc in condiții din acestea, cu tarantule, păianjeni și soricei, am reusit să dorm liniștit. Într-adevăr, foarte putină hrană si eu consider asta ca un post. Este ceva extraordinar, serios. Pentru mine aceste săptămâni au fost extraordinare”,a spus Costi Ioniță.