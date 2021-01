Jador, derapaj fără precedent la Survivor România: ‘O balenă’. Scuza penibilă pe care a avut-o după

Controversa în rândul competiției Survivor continuă! De data aceasta, fruntaș într-un scandal uriaș este chiar Jador, după ce a jignit una din coechipiere. Ce scuză a avut pentru comportamentul său care a șocat pe toată lumea?

Jador jignește una din concurente. Ce scuză a avut pentru comportamentul său neadecvat?

Show-ul Survivor România nu duce lipsă de momente tensionate. Echipa Faimoșilor pare cea mai dezechilibrată atunci când nu e vorba de joc. Orgoliile și personalitățile extrem de puternice ale vedetelor nu fac față unei singure tabere, iar lucrurile escaladează foarte repede.

Jocurile pentru imunitate sunt grele, participanții sunt obosiți și nemâncați și nu mai suportă să fie înfrânți pe bandă rulantă. Din păcate, echipa formată din persoane publice e din nou în poziția de a rămâne fără un concurent, după ce au pierdut din nou jocul.

Roxana Nemeș este cea nominalizată spre eliminare. Lupta pentru supraviețuire a început să aducă în prim-plan jigniri imense mai ales în ediția de aseară, 23 ianuarie, când majoritatea concurentelor i-au recunoscut celebrului cântăreț de manele că și-a permis prea multe, acuzându-l și de misoginism.

„Noi i-am permis foarte multe lui Jador”

„De la început, noi i-am permis foarte multe lui Jador”,a mărturisit Simona Hapciuc. Fostul concurent de la „Puterea Dragostei” a numit-o pe coechipiera sa Georgiana Lupu „balenă”, în cadrul unei discuții aprinse. „Taci mă! Ești o balenă!”, i-a spus Jador comediantei de la iUmor.

Cea din urmă preferă să nu-i răspundă în niciun fel, să-și întoarcă privirea și să plece de lângă colegi. Bărbatul a început să plângă mai apoi după ce sportiva a reintrat pe circuit și a fost la un pas să se înece. Cei mai mulți fani se gândesc la vorbele sale tăioase ca fiind un impuls pentru colega sa. Cântărețul a fost surprins de camerele de filmat în timp ce părăsea locul Faimoșilor. Tânărul nu s-a mai putut controla și a izbucnit în plâns, gândindu-se la ce a făcut.

Dialogul celor doi:”De ce m-ai jignit?”

Jador: Taci, măi, că ești o balenă fără nicio nimic… (…) Mă oftic pentru tine pentru că o să te dea lumea afară, înțelegi?

Georgiana: Păi, să mă dea frate, am zis să mă votați.

Jador: Dacă nu tragi, te dă lumea afară.

Georgiana: Eu am tras cu tot ce am putut

Jador: Nu, s-a văzut că nu ai tras. Lumea zice că a tras singură.

Georgiana: Băi, de ce m-ai jignit? Eu nu am jignit pe nimeni!

Jador: Păi, mă enervez spre binele tău.