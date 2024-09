La ce se uitau românii la televizor în anii 90. Serialele care făceau furori, toată lumea era în casă la ora difuzării lor

Pentru cei care își mai aduc aminte, anii 90, cel puțin în această parte a Europei, erau ani de schimbări socio-economice și politice. Cu toate astea, ceea ce avea să devină totuși o constantă, era televiziunea. Așa că, ne-am gândit să aflăm la ce se uitau românii la televizor în anii 90, vorbind aici despre serialele care făceau furori, și la care toată lumea era în casă la ora difuzării lor.

Cum era televiziunea în anii ’90

Căderea comunismului în Europa de Est avea să aducă, pe lângă libertatea mult dorită, și o altfel de libertate, cea a micilor ecrane pline de filme și seriale populare. ca fapt concret al acelor ani, televiziunea din anii 1990 a fost înclinată spre extinderea rețelelor de cablu. Emisiunile de televiziune tradiționale din anii 1980 nu erau la fel de populare ca noile rețele de nișă.

Aceste tendințe permiteau programe care se adresau unor segmente mai mici ale populației. Pe măsură ce numărul rețelelor de televiziune a crescut, a crescut și numărul de ecrane de televiziune din case, iar familiile nu mai urmăreau emisiunile în familie la fel de des ca înainte, astfel că, cel puțin în occident și dincolo de ocean, televiziunea devenise o afacere personală.

Sitcom-urile din anii 1990 au reflectat mai mult societatea de zi cu zi și emisiunile au început să abordeze probleme dificile, cum ar fi în „Fresh Prince of Bel-Air”, sau în „Saved by the Bell”, un serial care îi făcea pe tineri și pe familiile lor să fie conectați în fiecare săptămână.

La ce se uitau românii la televizor în anii 90

Dar, în timp ce occidentul abunda de un număr impresionant de canale tv, tematice sau generaliste, în Europa de Est prindeau contur celebrele rețele de cartier, cu mici furnizori de servicii de cablu, preluând cât mai multe canale tv din Italia, Spania, Franța sau Germania.

Începutul acelor ani aveau să aducă și la noi primele posturi tv particulare, precum Tele7ABC, Amerom, și ulterior posturi ca PRO TV sau Antena 1, în afară de postul public de la acea vreme, TVR 1. Aceste începuturi de televiziune comercială avea să vină cu eforturi financiare mari, dar și cu seriale și filme extrem de populare dincolo de Cortina de Fier.

Printre primii care au înțeles ce reprezintă televiziunea acelor începuturi de democrație în România, a fost TVR-ul care aducea pe micile ecrane câteva producții deja consacrate, și cu mare priză. De altfel postul public mai avusese și în anii de tristă amintire câteva tentative, cu seriale precum „Dallas”, „The Man from Atlantis”.

Vorbim, așadar, de producții importante, americane în special, care deja făcuseră furori în rândul telespectatorilor, și care aveau să ajungă și la noi, nu în format complet toate, dar mare parte dintre ele aveau să fie difuzate.

Serialele care făceau furori în România în anii 90

Deși am putea face un top al preferințelor, am fi subiectivi, chiar și când vorbim de astfel de programe difuzate pe micile ecrane. Cu toate astea, trebuie să recunoaștem că serialele care făceau furori în România anilor 90 au ținut pentru multă vreme românii în case.

Ne aducem aminte în anii 80, când Televiziunea Română difuza serialul „Dallas”, iar la episodul cu asasinarea lui JR Ewing și desconspirarea asasinului, au stat cei mai mulți români în fața micilor ecrane.

Cu toate astea, dacă ar fi să facem o listă cu serialele care făceau furori în România anilor 90, am putea începe, spre exemplu cu celebrul „Saved by the Bell”, sau „Star trek: New Generation”, „Beverly Hills, 90210”, „Moonlighting”, „Twin Peaks ”, „Baywatch”, sau „Doctor Quinn”, toate difuzate pentru o bună perioadă de timp de TVR.

În cazul celebrului „Beverly Hills, 90210”, după apariția PRO TV, postul avea să difuzeze restul seriei. Pe de altă parte, au mai existat și alte producții, la fel de importante, precum „Knight Rider”, difuzat de Tele7ABC, „Buffy, The Vampire Slayer”, „Chicago Hope”, „Picket Fences”, „Ally McBeal”, „E.R.”, „The X Files”, „M*A*S*H”, „Married with Children”, „Friends”, „Quantum Leap”, sau „Seinfeld”, majoritatea văzute la Pro TV.

Toată lumea era în casă la ora difuzării lor

Pe lângă aceste seriale, deja menționate, au mai fost și alte producții de succes, doar dacă amintim celebra serie italiană „La Piovra”, cu celebrul Corrado Cattani, sau „Midnight Call”, sau „Fresh Prince of Bel-Air”.

Alte seriale de succes la care toată lumea era în casă la ora difuzării lor au mai fost „Melrose Place”, „The A Team”, „Murder, she wrote”, „The Nanny”, „Dinasty” sau „Charmed”, difuzate de TVR, Tele7ABC sau Pro TV.

Fără doar și poate, anii 90 au însemnat o adevărată explozie de canale TV, filme și seriale, pe care înainte de Decembrie 1989, nu le visam pe micile noastre ecrane.