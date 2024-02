O televiziune veche din România, aproape de faliment?! Audiențele postului TV au scăzut brusc

Piața media românească a cunoscut o evoluție importantă, mai ales după anii 2000. Astăzi numărul posturilor a crescut, dar sunt situații în care audiențele au scăzut dramatic, și asta datorită unui cumul de factori. Este și cazul de față, în care vorbim de o televiziune veche din România, despre care surse din interior spune că este aproape de faliment. Citește și află despre post TV este vorba.

Piața media românească și evoluția ei în ultimii ani

După ce ani de zile românii aveau doar 2 ore de program, după 1990 au început să apară și primele posturi de televizune private, de la celebrele Tele7Abc, Amerom, etc, și până la PRO TV, Atena 1, Prima TV, Kanal D, etc. Ulterior piața s-a diversificat prin apariția canalelor tematice, de știri, sport, travel, etc, și în același timp, o reinventare a postului național, TVR, prin deschiderea unor noi canale tematice și generaliste, și aducerea lor la tehnologia zilelor de astăzi, emițând în format HD.

Și pentru că tot vorbim de tehnologie, mai trebuie menționat că sunt puține canalele care au adoptat și transmisiile de înaltă findelitate, HD, fără a mai menționa că există și mai puține canale românești care emit în format UHD (4K).

Toate aceste tehnologii necesită investiții și, deși aparent, unora le merge bine, sunt mult prea costisitoare pentru a fi implementate.

O televiziune veche din România, aproape de faliment?!

În aceeași măsură, prin diversificarea canalelor, a crescut și oferta de programe, emisiuni, difuzarea de filme și seriale, asta însemnând de fapt audiențe. Dacă în cazul unora audiențele au crescut, și prin producțiile proprii, în cazul altora a scăzut numărul românilor care aleg să se mai uite la anumite canale TV.

Ecuația esten una simplă, cu cât ai audiențe mai mari, cu atât și veniturile sunt mai mari, cu cât scad, există riscul falimentului. În urmă cu aproape 23 ani, celebrii frații Păunescu, oameni de afaceri români, luau decizia de a-și deschide un post de televizune. Astăzi, de nișă, axat pe știri, informații de ultimă oră, cu alte cuvinte vorbim de o televiziune veche din România.

Audiențele postului TV au scăzut brusc

La lansarea sa oficială din 2001, era anunțat ca post de televiziune generalist, dar se pare că nu a avut succesul scontat, și din acest motiv, în 2011, era schimbat în post tv de știri.

Se pare că ultimii ani au adus și mai puțin interes din partea telespectatorilor români, asta traducându-se în audiențe din ce în ce mai mici, și, cum era de așteptat, și puține venituri.

Cu puține emisiuni de interes, iar cele difuzate de o calitate slabă, conform analiștilor din piață, B1 TV și-a pierdut audiențele, iar stăzi, conform unor surse din interior, angajații au cam început să-și caute alte locuri de muncă. Aceleași surse spun că situația este de ceva vreme, iar șefii de departamente și cei de producție sunt deja pe picior de plecare.

Ca și concluzie, nu se știe clar care este situația din interiorul postului și nici dacă proprietarii mai sunt interesați să investească și să scape televizunea de la faliment. Rămâne ca timpul să decidă ce se va întâmpla.