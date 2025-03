Câți bani fac Tavi Clonda și Gabriela Cristea din Facebook: “Luni de zile cu mii de euro”

Gabriela Cristea a făcut un pas important în cariera sa, renunțând la televiziune după 31 de ani de prezență pe sticlă. Decizia i-a șocat pe mulți, dar, la luni distanță, viața ei și a soțului său, Tavi Clonda, a suferit transformări semnificative. Artistul a vorbit despre schimbările din viața lor, dar și despre succesul pe care l-au avut cu postările lor pe Facebook, care le-au adus câștiguri considerabile.

Tavi Clonda a mărturisit că viața lor s-a îmbunătățit semnificativ odată cu retragerea Gabrielei Cristea din televiziune.

”E bine acum, mult mai bine. Am și eu timp mai mult. La fel și ea. Nu-mi vine să cred că după-amiezile am cu cine să le petrec. Nu mai am stresul ăla că trebuie să ajung acasă până la o anumită oră. Pot veni și mai târziu”, a declarat artistul pentru Cancan.