Imagini memorabile. Învinși pe teren, fotbaliștii de la Dallas au stat la coadă pentru o fotografie cu Messi VIDEO

Leo Messi este de neoprit la Inter Miami. El a reușit o nouă ”dublă”, într-un meci de senzație cu opt goluri, decis la loviturile de departajare. La finalul partidei, jucătorii formației adverse au uitat de scorul d epe tabelă și au stas la coadă pentru a face o fotografie cu starul argentinian.

Inter Miami a jucat cu FC Dallas în optimile de finală în Cupa Ligii Americii Centrale şi de Nord. Leo Messi a făcut din nou spectacol pe teren și a semnat o nouă ”dublă”, ajungând la șapte goluri marcate pentru echipa sa, în patru meciuri jucate. Pe lângă cele șapte goluri, campionul mondial a mai reușit și o pasă decisivă.

Inter Miami s-a calificat în sferturile de finală ale competiției, după loviturile de departajare, scorul la finalul celor 90 de minute de joc fiind 4-4. După meci, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu mai mulți jucători de la Dallas care au făcut coadă pentru a face o poză cu Leo Messi, pentru a rămâne cu o amintire cu starul Argentinei.

Dallas players taking pictures with Messi, what a thrilling match this was.

Are you tired of Messi Magic yet? What a rush!! 😭

pic.twitter.com/c4tDtfkmDK

— FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) August 7, 2023