Ce spune Andreea Ibacka despre revenirea în seriale TV. Namiko, prima ei apariţie la un eveniment monden: „Sunt la limită” EXCLUSIV VIDEO

Andreea Ibacka a devenit cunoscută în urma serialelor difuzate la Acasă TV și în care a jucat, proiecte la care a avut ocazia să îl cunoască pe Cabral și iată că de 15 ani formează o familie fericită alături de cei doi copii: Namiko și Tiago.

Actrița a pus pe primul plan familia, drept urmare de ani buni nu a mai făcut parte din distribuția vreunui serial TV. Zilele trecute, soția lui Cabral și-a făcut apariția la un eveniment monden alături de fiica ei. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Andreea Ibacka ne-a povestit ce i-a promis fiicei sale pentru a o însoți, cum s-a adaptat Tiago la grădiniță, dar și dacă îi e dor să joace din nou în producții românești.

Andreea Ibacka prezintă alături de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman emisiunea Happy Caffe pe Happy Channel.

Andreea Ibacka: “Era momentul să bifeze prima mondenitate”

Playtech Știri: Bifezi o premieră. Ești la eveniment cu fetița ta, Namiko. Ați negociat când ați plecat de acasă?

Andreea Ibacka: Așa este. Practic, mă rog, așa s-au aliniat planetele, pentru că efectiv bunicile au avut altă treabă, soțul altă treabă și pe ultima sută am hotărât că decât să pierd evenimentul mă va însoți și Namiko, care e deja măricică. Cred că era momentul să bifeze prima mondenitate și e mulțumită că și-a găsit un bol de fructe și e cuminte.

Asta mă surprinde că e ascultătoare, stă acolo liniștită, nu stă după fusta ta, cum se spune.

Am bifat și etapa asta acum 30 de minute, dar e obișnuită să ne vadă că filmăm, că pozăm și își face și ea de lucru, de joacă, în paralel.

I-ai promis ceva în schimb pentru a veni cu tine la acest eveniment?

O prăjitură și încă nu am găsit-o aici.

E la grădiniță în grupa mare?

Da, deja a început săptămâna aceasta noul an. Este foarte încântată, lucrurile merg super bine. Suntem foarte mulțumiți de locul în care deja l-am dat și pe pitic, pentru că a început și el cu ocazia asta grupa baby.

Andreea Ibacka: “Sigur este un avantaj că sora mai mare este în aceeași grădiniță”

Stai în fața grădiniței, în caz că plânge să intervii?

Deloc, pentru că acomodarea a decurs fabulos. Deja din a doua zi a rămas și la somn și l-am luat după amiază. A dormit câte 2 ore, adică nu a ațipit. Deci e nerăbdător.

Mă rog, cum se întâmplă la intrarea în colectivitate, după 3 zile a făcut un pic de febră și l-am ținut acasă. A fost supărat, striga după noi la ușă: încalță, încalță! Să îl încalț și pe el, să-l iau la grădiniță, să nu-l las acasă în niciun caz.

Deci decurge bine adaptarea la grădiniță. Ești o mămică norocoasă!

Cel puțin, până la momentul acesta. Sigur, este un avantaj că sora mai mare este în aceeași grădiniță și ori de câte ori are nevoie are sprijinul ei mai mănâncă împreună, se joacă în curte împreună, dar în rest fiecare este cu activitățile lui de copil mai mare sau mai mic.

Nu îți este dor de seriale TV, de perioada în care erai protagonistă?

Sigur că a fost o etapă minunată, dar cred că și timing-ul a fost excelent, pentru că, din păcate, la momentul acesta nu am aceeași disponibilitate înspre un proiect atât de mare, care să-mi consume 16 ore pe zi, cum se întâmpla atunci.

Nu spun nu, desigur. Probabil că vor mai fi proiecte de genul acesta. Dar la momentul ăsta trebuie să-mi gestionez foarte bine timpul ca să combin cu succes viața de familie, pentru că avem doi copii pe care ni i-am dorit, nu au fost o întâmplare, cu proiectele în care ne implicăm.

Și oricum am proiectul pe TV, am emisiunea, am foarte multe campanii și evenimente pe care le prezint, așa că oricum sunt tot timpul la limită cu timpul.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu