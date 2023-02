Fabrica de pe vremea comunismului care îşi suspendă activitatea. Zeci de angajaţi vor suferi

Așa cum s-a observat în ultimii ani, economia românească este într-un declin greu de stăpânit, iar faptul că astăzi aflăm de fabrica de pe vremea comunismului care îşi suspendă activitatea, n-ar mai trebui să ne surprindă. Nu ar mai trebui să ne surprindă nici faptul că zeci de angajaţi vor suferi, iar statul nu reușește să stopeze aceste situații și falimentele unor fabrici din economia românească.

Economia românească într-un declin greu de stăpânit

În anii de construcție socialistă, deși un conglomerat centralizat și focusat mai mult pe producții industriale, economia românească a avut parte de creșteri importante, deși parte din producția României Socialiste era vândută la export, dar fără utilizare practică.

Sistemul implementat de fostul dictator, incluzând aici și construcția mamuților industriali, a dus la o creștere economică artificială, dar cu toate astea bugetul centralizat al statului avea banii necesari de a-și susține angajații, deși sărăcia era prezența constantă în rândul românilor.

Pe de altă parte, odată cu schimbarea de regim și intrarea în așa-zisa economie de piață, România a început să resimtă efectele erei trecute, iar falimentul unor foști giganți industriali, sau vinderea acestora pe nimic unor entități, a dus la un declin economic care nici până astăzi nu a putut fi remediat.

Unul din acești piloni, cu o istorie ce datează încă din 1948, primul an de comunism exacerbat, este și fabrica „Electroaparataj Târgoviște”, axată pe producția de echipamente de comutație de joasă tensiune, folosite pentru a alimenta centrele de control al motoarelor de joasă tensiune, tablourile de distribuție de joasă tensiune și alte circuite de branșament și de alimentare.

Dar acest segment, la nivel mondial, are mari probleme, fiind într-un declin generalizat, ca urmare a crizei economice și a efectelor actualei situații geopolitice-economice din Europa.

„Electroaparataj Târgoviște”, fabrica de pe vremea comunismului care îşi suspendă activitatea

Într-o piață ca asta vorbim de mari jucători, precum ABB Limited, Al Hassan Engineering Co. S. A. O. G. , E + I Engineering Ltd. , Eaton Corporation, Fuji Electric, General Electric, Hitachi Limited, Hubbell Power Systems, Hyosung Corporation, Hyundai Electric & Energy Systems și L&T Electrical and Automation.

„Electroaparataj Târgoviște”, fabrica de pe vremea comunismului care îşi suspendă activitatea, este una din fabricile care produce subansamble pentru acești giganți ai acestui segment de piață, așa cum certifică și directorul acesteia, Gheorghe Chițu.

Cu toate problemele economice, după privatizarea din 1997, „Electroaparataj Târgoviște” reușea să se mențină pe piața de profil, producând masiv, prin dezvoltarea capacităților de producție și a tehnologiilor de producție aferente aparatajului de joasă tensiune și serviciilor respective de tip OEM.

Anunțul referitor la suspendarea activității vine și pe fondul recesiunii economice, efectul fiind scăderea exportului către Vest la 95%, spun reprezentanții fabricii, decizia de suspendare începând din 1 februarie și până pe 28 ale lunii:

„Măsurile sunt luate din cauza scăderii drastice a comenzilor si a volumului de muncă generate, în principal, de contextul economic european caracterizat de perspectivele unei recesiuni economice în țările din care provin principalii clienți ai Societății (Electroaparataj S.A. vinde aproximativ 95% din producție la export, principalii clienți fiind: ABB Electrification Sweden, ABB Franța și Promodern Franța), care se confruntă la rândul lor cu o lipsă de vânzări, generând incertitudine pentru plasarea de comenzi în luna Februarie 2023, Activitatea productivă a Societății se va desfășura pe această perioadă cu un număr redus de salariați, fiind adaptată la volumul comenzilor. Activitatea indirect productivă este redusă la minim”, precizează Gheorghe Chițu, directorul fabricii.”, declară Gheorghe Chițu, directorul fabricii, conform Economica.net.

Analiza economică arată că piața globală a comutatoarelor de joasă tensiune a crescut la 29,54 miliarde de dolari în 2022, cu o rată de creștere anuală compusă de 14,6%. Datele mai arată că se preconizează o creștere substanțială, la 46,34 miliarde de dolari în 2026.