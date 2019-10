Câți bani a strâns Will Smith din actorie. Averea imensă a unuia dintre cei mai bogați actori

Willard Carroll „Will” Smith, Jr. s-a născut pe 25 septembrie 1968 , Philadelphia, Pennsylvania, SUA. Este un actor, producător, rapper și compozitor american, nominalizat la premiile Oscar și Globul de Aur. De asemenea este artist hip-hop/R&B câștigător al mai multor premii Grammy. În aprilie 2007, revista Newsweek l-a numit „cel mai bun actor de la Hollywood”.

Averea imensă a lui Will Smith strânsă din actorie

Smith a cunoscut faima ca rapper sub numele de The Fresh Prince, la sfârșitul anilor 1980 și în serialul The Fresh Prince of Bel-Air. Printre cele mai notabile filme ale sale sunt Bad Boys și continuarea; Men in Black și continuarea; Independence Day; I, Robot; Ali; The Pursuit of Happyness; I Am Legend; Hancock și Seven Pounds. În 2008 revista Forbes l-a declarat cel mai bine plătit actor din lume.

Smith este considerat de Forbes cel mai profitabil actor în materie de generare a încasărilor pentru filme. Până în 2014, 17 din 21 de filme în care el a jucat un rol principal au acumulat la nivel global încasări de peste $100 milioane fiecare, cinci din ele având încasări de peste $500 milioane fiecare. Per total, până în 2014, filmele sale au încasat $6,6 miliarde la nivel global la office.

Will Smith un actor desăvârșit

WILL SMITH are 51 de ani și o avere estimată la 3.205 miliarde de dolari. Este un actor desăvârșit, care poate interpreta, cu ușurință, atât roluri de comedie, cât și roluri complexe, de dramă.

Will Smith are o luxoasă locuință în Malibu (California), denumită The Calabasas. Proprietatea valorează 20 de milioane de dolari și are un teren de tenis, baschet, volei, o piscină, un lac privat și sală de fitness impresionantă.

Will Smith în topul actorilor care s-au îmbogățit de pe urma box-office

Jurnaliștii de la Business Insider au întocmit un top al actorilor care s-au îmbogățit de pe urma câștigurilor de la box-office. Iată cine sunt cele mai bine plătite staruri din America, Will Smith aflându-se pe antepenultimul loc în acest top, primul loc fiind ocupat de Samuel Jackson.

Stellan Skarsgard — 3.175 miliarde de dolari

Bruce Willis — 3.189 miliarde de dolari

Will Smith — 3.205 miliarde de dolari

Emma Watson — 3.206 miliarde de dolari

Robert DeNiro — 3.233 miliarde de dolari

Robin Williams — 3.279 miliarde de dolari

Gary Oldman — 3.368 miliarde de dolari

Michael Caine — 3.396 miliarde de dolari

Anthony Daniels — 3.420 miliarde de dolari

Johnny Depp — 3.541 miliarde de dolari

Ian McKellan — 3.654 miliarde de dolari

Scarlett Johansson — 3.674 miliarde de dolari

Tom Cruise — 3.726 miliarde de dolari

Stanley Tucci — 3.758 miliarde de dolari

Eddie Murphy — 3.811 miliarde de dolari

Robert Downey Jr. — 4.275 miliarde de dolari

Morgan Freeman — 4.515 miliarde de dolari

Tom Hanks — 4.522 miliarde de dolari

Harrison Ford — 4.871 miliarde de dolari

Samuel L. Jackson — 5.140 miliarde de dolari.