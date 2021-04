Jador, furios la Survivor România 2021. Ce a pățit vedeta: ”Nu mai înțeleg nimic. Plec direct acasă!” VIDEO

Răsturnare incredibilă de situație la Survivor România. Ce a pățit Jador la ultimul Consiliu de nominalizare. Manelistul a rămas șocat de decizia coechipierilor săi din echipa Faimoșilor: „Nu mai înțeleg nimic. Plec direct acasă!” Despre ce este vorba, de fapt.

Jador a fost votat de către colegii săi Faimoși și propus spre eliminare. El se va bate cu Mellina pe voturile publicului de acasă, în Consiliul de eliminare de duminică, 11 aprilie. Manelistul susține că strategia pe care Faimoșii au făcut-0 a dat greș, iar el a calculat greșit un vot. Artistul, care a ieșit favoritul publicului la Faimoși de mai multe ori, a crezut că atât el cât și Sebastian Chitoșcă vor fi scoși în față, însă surpriza cântărețului a fost când a primit doar el două voturi de la coechipierii săi.

În realitate, Zanni și ceilalți colegi i-au explicat lui Jador, pe măsură ce se desfășurau voturile, că totul decurge conform strategiei de a-l salva pe Sebastian și să-l trimită pe el către votul publicului, știind că este îndrăgit de români. Jador a fost confuz și nu și-a mai dat seama până când Elena Marin l-a lămurit.

„Nu mai înțeleg nimic.Trebuia să fie și Sebi. Nu trebuia să fie și Sebi? Ah, ok. Păi, domnul Dan, le merit, pentru că am pierdut patru puncte. Dacă pierd mai multe meciuri într-o săptămână, plec direct acasă, pentru că eu nu vreau să pierd. Prefer să fiu supărat și să nu învăț niciodată să pierd.

Al doilea joc de imunitate al săptămânii a fost câștigat de către cei din echipa Războinicilor. Luptătorii cu bandane albastre și-au adunat forțele după ce, joi, au pierdut în fața Faimoșilor. Victoria celor albaștri a fost dulce, deoarece traseul piraților le-a purtat noroc. Mellina, nominalizată în primul Consiliu al săptămânii se va „duela” în voturi cu Jador de la Faimoși, duminică seară, de la 20.00, la Kanal D.

Jador nu este convins de forțele celor două concurente noi de la Survivor, Irisha și Raluca Dumitru. Faimosul ne-a obișnuit cu stilul său direct și comentariile sale fără filtru, atunci când se referă la o anumită persoană. Prezența celor două brunete nu l-au lăsat indiferent pe artist:

„Eu când am auzit model, am zis aoleu, Doamne, ce ne-ați adus? Zici că ne fentează oamenii ăștia. Am spus că nu se vor descurca, dar sunt brânză bună… să se mai învechească puțin să facă treabă bună. Venirea lor nu face bine, băieții sunt în călduri, atât pot să spun”, a declarat Jador la Survivor România.