Boala de care Sindy de la Survivor România 2021 suferă, de fapt. E o dramă pentru multe femei

Zâmbește, râde, se enervează și plânge precum un copil, dar este una dintre cele mai iubite concurente de la Survivor România. Ce dramă nemărginită ascunde Sindy de la Războinici. Este o adevărată tragedie pentru multe femei. De ce a fost la un punct de a nu mai avea copii. Ce șanse i-au dat doctorii.

A intrat acum o lună în competiție și deja a demonstrat că este cea mai bună sportivă de la Războinici și una dintre cele mai bune concurente din Survivor România. Sindy este iubită de public și de colegii săi deopotrivă, pe care i-a cucerit prin felul său jucăuș de a fi, prin disciplină, educație și felul în care trăiește cu intensitate fiecare punct din timpul probelor. Atleta se bucură din suflet atunci când echipa sa câștigă și se zvârcolește de frustrare atunci când Războinicii sunt învinși.

Deși, la început, au existat câteva voci răutăcioase care au râs de defectul său de vorbire, Sindy nu a pus la suflet criticile oamenilor și a continuat să fie luptătoarea pe care o știm cu toții. Cu toate acestea, în spatele acelui zâmbet se ascunde o durere mare. Sportiva cu voce de copil, așa cum este alintată Războinica a trecut prin momente cumplie, după ce a fost diagnosticată cu o boală cumplită.

Sindy a fost diagnosticată cu Sindrom Aderențial Pelvin, o boală destul de gravă, care cauzează infertilitatea la femei. Această afecțiune cruntă a apărut după ce concurenta de la Survivor România a suferit o operație complicată, care i-a cauzat un șoc anafilactic și pierderi de memorie din cauza unei doze prea mari de antibiotic prescrise de medic. Infecția a apărut în urma unei apendicite acute care nu a fost tratată la timp și a fost pe punctul de a deveni peritonită.

Dar asta nu este tot. Cu ceva timp în urmă, lui Sindy i s-au spus că are cancer ovarian. Astfel, doctorii i-au recomandat atletei să facă o histerectomie totală, ceea ce presupune extirparea uterului și a organelor reproducătoare.

„Am pierdut 15 kg. Nu puteam să mănânc. Aveam dureri abdominale foarte mari. Doctorii nu știau ce aveam. Se inflamase apendicele, făcusem peritonită și a fost complicat. După o lună de zile, medicii îmi spuneau că am cancer ovarian și recomandau histerectomia.

Am descoperit că am sindrom aderențial pelvin după prima operație. Am trecut printr-un șoc anafilactic în urma unei doze prea mari de antibiotic, ceea ce a dus și la pierderi foarte mari de memorie.