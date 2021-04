Care sunt, de fapt, motivele pentru care Cătălin Moroșanu nu refuză nicio o ofertă din partea televiziunilor

Cel supranumit Moartea din Carpați are 36 de ani și este unul dintre cei mai iubiți luptători din România. Câți bani câștigă Cătălin Moroșanu pentru participarea sa la Survivor România. Care sunt, de fapt, motivele pentru care luptătorul de 36 de ani a îmbrățișat o carieră în televiziune, de câțiva ani încoace.

Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai cunoscuți concurenți de la Survivor România. Faimosul luptător a acceptat provocarea de a participa la competiția din Republica Dominicană pentru a câștiga notorietate și a demonstra că poate căștiga acest concurs. Moro a luptat, ultima dată, în ring în iunie 2019 atunci când l-a înfrânt pe britanicul Daniel Sam, într-o gală organizată la Cluj. De atunci, Cătălin Moroșanu și-a îndreptat atenția către viața de televiziune.

În perioada 2019-2020, Faimosul de la Survivor România a avut parte de multe apariții televizate la cele mai importante televiziuni de la noi din țară, încasând din contracte venituri ce s-au ridicat până la 70.000 de euro. Participarea la cel mai dur reality-show ce se desfășoară în Republica Dominicană îi pune în buzunar lui Cătălin Moroșanu mulți bani, un total între 1.500 si 3.000 de euro pe săptămână.

Soția lui Georgiana ne-a declarat, în exclusivitate, că abia așteaptă să-l vadă acasă sănătos și întreg, făcând referire la accidentarea cumplită pe care Faimosul a suferit-o acum două jocuri.

Un lucru pe care foarte puțini oameni îl știau despre cel supranumit „Moartea din Carpați” este faptul că Moroșanu a fost sunat, la începutul carierei sale, de oamenii lui Gigi Becali. Se pare că patronul FCSB i-ar fi propus celebrului luptător să fie una din gărzile de corp ale latifundiarului din Pipera.

„Am primit o ofertă la început de carieră, când stăteam într-un cămin studențesc și ajunsesem pentru prima oară la televizor. M-a sunat consilierul lui Gigi Becali și mi-a zis că Gigi vrea să fiu bodyguard-ul lui. Mi-a zis: «Îți dăm casă, îți dăm mașină, hai la București și lasă tot la Iași!».

Am stat și m-a gândit foarte mult. Ca să ajungi acolo sus, pe munte, trebuie să mergi pe cărarea aia îngustă, grea. Eu asta am ales. Am rămas alături de mentorul meu, alături de soția mea, care atunci era iubita mea. Am ales acest drum, am ales să stau la mine acasă. Dacă ajungeam atunci la București, cred că mă schimbam foarte mult”, a declarat Cătălin Moroșanu, potrivit prosport.ro.