Raluca Dumitru face ravagii de când e la Survivor 2021. Cine a pus ochii pe ea: ”Mă atrage deși îmi plac bărbații”

Nici nu a venit bine la Survivor România că deja a sucit mințile telespectatorilor. Cine este persoana care o curtează pe Raluca Dumitru. S-a iubit cu un fost Faimos: „Mă atrage deși îmi plac bărbații”. Nimeni nu se aștepta la asta. Ce va spune, oare, iubitul brunetei?

Bombă în lumea showbizului. Raluca Dumitru face furori atât în rândul domnilor, cât și al domnișoarelor din showbizul românesc. Una dintre cele mai focoase blonde din țară a făcut declarații incendiare cu privire la pasiunea pe care a dezvoltat-o față de noua Faimoasă de la Survivor România.

Nu este de mirare că fosta vedetă de la Antena Stars este una dintre cele mai curtate femei din România. Înaltă, frumoasă, cu trupul sculptat și privirea pătrunzătoare de gheișă, Raluca Dumitru pune pe jar întreaga suflare masculină din țară și nu numai. Se pare că focoasa brunetă a cucerit privirea unei bombe sexy din showbizul autohton. Este vorba despre Miruna, fosta iubită a celebrului Yamato Zaharia, fostul Faimos de la Exatlon.

„Îmi place, are ceva special… Raluca are o senzualitate care mă atrage, deși, de cele mai multe ori, îmi plac bărbații. Raluca pare foarte fragilă, este subțirică, nu pare să fe chiar o forță. Dar când am văzut-o cum se mișcă pe traseu, mi-am dat seama că mă atrage.”, a declarat senzuala blondină, în exclusivitate pentru wowbiz.ro .

Miruna a mărturisit, fără inhibiții, că este atrasă atât de femei cât și de bărbați. Frumoasa blondină s-a reorientat, în ultima vreme, spre o meserie care îi aduce venituri considerabile, la sfârșit de lună: videochatul. Chiar dacă este o profesie blamată de majoritatea persoanelor, fosta iubită a lui Yamato Zaharie susține că nu o deranjează prejudecățile celor din jur și va continua să fie o muză pentru fanteziile virtuale ale domnilor.

„De la vârsta de 15 ani am început să lucrez în turism. La 18 ani, când am venit la facultate, am lucrat ajutor de contabil la o firmă, timp de un an. Eu vin dintr-o familie modestă, din mijlocul pădurii, de la casa mea până la vecini făceam 15 minute pe jos, pentru că mașinile nu pot intra în acea zonă forestieră.

Mama nu a putut să mă susțină financiar, dar mi-a oferit căldură sufletească. La vârsta de 19 ani am descoperit videochatul și am văzut câți bani se pot câștiga din acest domeniu virtual și m-a atras farte mult. Mă bucur că am luat această decizie, iar acum îmi pot ajuta mama financiar, iar în viitorul apropiat o să îmi cumpăr primul apartament. Dar eu fac doar videochat, nu mă întâlnesc cu abonații, cu membrii de pe onlyfans sau altceva”, a mai spus focoasa blondină pentru sursa citată.