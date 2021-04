Jador, comentariu nepotrivit despre concurentele noi de la Survivor România 2021: ”Sunt în călduri”

Irisha și Raluca Dumitru i-au sucit mințile lui Jador de la Survivor România. Ce spune îndrăgitul manelist despre venirea noilor sale colege în echipa Faimoșilor. Care ar fi fost reacția celorlalți băieți din echipă.

Se lasă cu scântei la Survivor România. Venirea celor două concurente noi nu a fost trecută cu vederea de către celebrul manelist. Jador și-a exprimat opinia despre prezența Ralucăi Dumitru și a Irishei în tabăra Faimoșilor. Deși în primul joc, cel de recompensă, fetele au fost învinse de către noile Războinice, Maria și Vera, iată că au prins mai mult curaj în timpul primului joc de imunitate al săptămânii, reușind să aducă puncte pentru echipa roșie.

Sincer, direct și fără jenă, Jador ne-a obișnuit cu ale sale comentarii fără filtru, iar sosirea noilor sale coechipiere nu l-a lăsat indiferent pe artist, care vede un impediment major în cadrul echipei. Mai în glumă, mai în serios, Jador a declarat că venirea noilor fete în camp poate fi periculoasă pentru băieți, care nu se mai pot concentra pe traseu.

„Eu când am auzit model, am zis aoleu, Doamne, ce ne-ați adus? Zici că ne fentează oamenii ăștia. Am spus că nu se vor descurca, dar sunt brânză bună… să se mai învechească puțin să facă treabă bună. Venirea lor nu face bine, băieții sunt în călduri, atât pot să spun”, a declarat Jador la Survivor România.