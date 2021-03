Gina Pistol, primele declarații despre nașterea prin cezariană: ‘Abia acum înțeleg’

Gina Pistol a devenit mămică și abia la aproape o săptămână a reușit să vorbească cu fanii de pe Instagram. Vedeta le-a mărturisit că a născut prin cezariană și că nu a avut până acum energia și timpul necesar pentru a le povesti despre experiența pe care a trăit-o.

Acum, Gina Pistol a făcut câteva InstaStory-uri în care a povestit cum a decurs nașterea micuței Josephine, cum se recuperează după naștere, dar și problemele cu care s-a confruntat până acum.

„M-am întors, bine, nu pentru mult timp. Nu am avut nici timp și nici stare să stau pe Instagram, pentru că am fost ocupată. 26 din 24 de ore am fost ocupată. Vă mulțumesc mult de tot pentru mesaje. Sunt bine, m-am recuperat foarte repede după operație, doar că nu e ușor deloc. Jos pălăria în fața tuturor mamelor, nu e ușor deloc, mai ales la început. Adică, tot ce citești în cele 9 luni de naștere, tot ce ți se spune la spital, uiți când păsești în casă. Uiți tot. Dar ne-am descurcat și suntem bine, zic eu că facem o treabă bună. Mare ajutor am din partea lui Andrei, se descurcă foarte bine, incredibil de bine. Zâmbește în somn, băi mititică drăguță. Oricum, e minunat sentimentul pe care îl ai când devii mamă, uiți de tot greul.