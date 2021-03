Cât de mult suferă Gina Pistol înainte să nască. Ce a povestit iubita lui Smiley

Gina Pistol mai are foarte puțin până să-și cuprindă pentru prima oară fetița mult așteptată. Cât de greu îi este prezentatoarei de la „Chefi la cuțite” pe ultima sută de metri a sarcinii? Ce a povestit iubita lui Smiley despre această perioadă?

Ce a povestit Gina Pistol despre ultimele clipe rămase din sarcină?

Gina Pistol și Smiley vor deveni luna aceasta părinți pentru prima oară. Celebrul și iubitul cuplu este plin de emoții și abia așteaptă să-și strângă în brațe micuța pe care o așteaptă deja de multă vreme.

Recent, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a povestit în mediul online cum din mai multe cauze nici nu mai poate dormi în această perioadă extrem de contrastantă. Clipele se scurg, iar moderatoarea e din ce în ce mai plină de trăiri, astfel că discută pe cât de mult poate cu urmăritoarele ei de pe rețelele de socializare care au trecut deja prin asta pentru a cunoaște mai multe experiențe.

„Primesc foarte multe mesaje pe Instagram, destul de multe mesaje, de la oameni care-mi spun: «Băi, te-am visat aseară. Am visat aseară că ai născut!». Eu nu visez că nasc, dar simt că mi se pregătește ceva. Aseară n-am dormit deloc.

Bine, de ceva vreme încoace nu dorm, dar aseară mi-a fost foarte greu pentru că am niște dureri în articulații groaznice. Ca să nu simt durerea, trebuie să mă plimb prin casă. Și, pe lângă asta, am și niște arsuri. Doamne, eu am crezut că s-au terminat arsurile, dar am niște arsuri vai… pot să scot flăcări. Bietul Andrei, nu-l las deloc să doarmă”, a mărturisit prezentatoarea TV pe Instagram.

„Nu am avut chef de nimic”