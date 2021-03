Gina Pistol a născut. Ce a făcut Smiley fix înainte să ajungă la spital. Ce bărbat!

Bucurie mare pentru Smiley și Gina Pistol! Vedeta de la Antena 1 tocmai a adus pe lume o fetiță, iar artistul nu își mai încape în piele de mândrie. Ce a făcut Smiley fix înainte să ajungă la spital. Femeile ar fi invidioase pe Gina Pistol.

Fericire în casa artistului Smiley. Iubita lui Gina Pistol tocmai a născut, iar artistul este în culmea fericirii. Cele două vedete au așteptat venirea pe lume a fetiței lor, care acum le-a umplut sufletele de bucurie. Frumoasa prezentatoare de la Chefi la Cuțite a născut la Sanador, iar Smiley le-a întâmpinat pe cele mai importante femei din viața lui cu două buchete superbe de flori, un gest romantic care ar face invidioasă orice domnișoară.

Gina Pistol și Smiley au pregătit deja dormitorul fetiței lor și abia așteaptă să vină acasă cu odorul lor, al cărui nume încă nu a fost dezvăluit public.

„Mi-am pregătit geanta pentru maternitate. Oricum, mai trebuie să mă mai uit prin ea, pentru că am eu așa, o presimțire că am pus foarte multe lucruri de care nu o să am nevoie. Oricum, mă uit în fiecare zi în ea. Așa… kit-ul pentru recoltarea celulelor stem. Și acum stau și aștept”, a mărturisit Gina Pistol într-o filmare postată în mediul online, acum puțin timp.