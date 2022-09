FC Ballkani – CFR Cluj, joi, de la ora 19.45, LIVE TEXT & VIDEO, grupele Conference League. ECHIPELE PROBABILE și ce a spus Dan Petrescu înaintea partidei

CFR Cluj este prima echipă din România care intră în scenă în grupele Europa Conference League. Echipa lui Dan Petrescu înfruntă în deplasare pe FC Ballkani, o formație din Kosovo care se află pe locul doi în campionat cu trei victorii după tot atâtea partide. Duelul începe la ora 19.45.

CFR Cluj face parte din grupa G din Conference League și le are adversare pe Slavia Praga, Sivasspor și FC Ballkani. Echipa lui Dan Petrescu își începe aventura pe terenul formației celei mai slab cotate, care a ajuns surprinzător în această fază a competiției. Formația din Kosovo a ajuns în grupe după ce a trecut de La Fiorita, San Marino, 10-0 / Klaksvik, Feroe, 4-4, 4-3 pen. / Shkupi, Macedonia, 1-0. În acest moment se află pe locul doi în campionat, cu trei victorii în trei partide.

FC Ballkani este cea mai mică echipă din grupele Europa Conference League. A fost fondată în anul 1947 și joacă pe un stadion care are o capacitate de 1.500 de locuri. Cu toate acestea, Dan Petrescu este îngrijorat.

„Orice echipă care intră pe teren vrea să câștige. Nu cred că există în grupele europene vreo echipă care să nu vrea să câștige. Nu poți să ajungi aici dacă nu ai valoare. În grupa noastră nu există echipe mici sau echipe mari, este o grupă echilibrată.

Fanii, entuziasmul, felul în care joacă Ballkani mă fac să cred că va fi un meci foarte greu. Am urmărit mai multe meciuri, mi-a plăcut ce am văzut. Adversarul va da tot ce are mai bun, șansele sunt 50-50”, a spus antrenorul lui CFR Cluj, într-o conferință de presă.