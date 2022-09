CFR Cluj a prezentat un jucător care în Turcia a fost bănuit că nu și-a apărat corect șansele. „S-a întors cu spatele”. Care ar fi fost prețul „trădării” – VIDEO

CFR Cluj a anunțat oficial transferul fundașului Jean-Claude Billong (28 de ani), adus din Ligue 1, de la Clermont. Apărătorul a fost implicat într-un scandal uriaș în perioada în care a jucat în Turcia. Jurnaliștii l-au acuzat că nu și-a apărat corect șansele într-un meci care a decis titlul. Prețul „trădării”? Promisiunea că va fi convocat la naționala statului Camerun.

CFR Cluj și-a întărit defensiva după transferul Jean-Claude Billong. Fundașul de 28 de ani are dublă cetățenie, franceză și cameruneză, și are CV prezențe în prima ligă din Franța, Italia, Slovenia și Turcia. Ultima oară a jucat la Clermont, unde a bifat șapte prezențe. Dan Petrescu spunea mereu că are nevoie de jucători, cu experiență, pentru confruntările din SuperLiga, Cupa României și grupele Europa Conference League.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că 𝗝𝗘𝗔𝗡-𝗖𝗟𝗔𝗨𝗗𝗘 𝗕𝗜𝗟𝗟𝗢𝗡𝗚, fundaș central în vârstă de 28 de ani, a semnat cu CFR Cluj! Internaționalul camerunez a evoluat în ultimul sezon în Ligue 1, la Clermont. Anterior experienței din Franța, apărătorul de 1,92 a mai jucat în primele două ligi din Italia, în Slovenia și în Superliga Turciei!”, se spune în comuniatul oficial al clubului din Gruia.

Fundașul adus de CFR Cluj, implicat într-un scandal uriaș în Turcia

În sezonul 2020-2021, Jean-Claude Billong a fost împrumutat de Benevento la Hatayaspor în prima ligă din Turcia. Aici a fost implicat într-un scandal uriaș. Prestația lui din partida în care Besiktas a câștigat cu 7-0 duelul cu Hatayaspor a lăsat în urmă multe semne de întrebare.

„Vulturii” se luptau pentru titlu cu Galatasaray și au câștigat trofeul datorită golaverajului mai bun, cele două echipe terminând campionatul la egalitate de puncte, scriu jurnaliștii de la gsp.ro. Jean-Claude Billong a fost titular în confruntarea cu Besiktas, dar a fost înlocuit la pauză, când gazdele conduceau cu 5-0. Prestația lui a fost catastrofală!

Tatuajul cu bucluc

Jurnaliștii de la BeinSports au scris după acea partidă că Jean-Claude Billong a fost convins de Vincent Aboubakar, atunci la Besiktas, să o lasă „mai moale”. În schimbul acestei amabilități i-a promis că va fi convocat la naționala statului Camerun. Ceea ce s-a și întâmplat.

„Resping încercarea de a-mi implica jucătorii în această poveste. Sunt doi băieți foarte buni. Antrenorul alege jucătorii convocați, iar singurul criteriu este meritul”, a spus Toni Conceicao, pe Twitter, fost antrenor la CFR Cluj.

Președintele lui Hatayaspor a fost foarte vehement după acel meci. „Nu vreau ca acest jucător să mai joace la echipă. Le-am spus deja antrenorului și directorului sportiv”, a declarat după meci Nihat Tazearslan, președintele lui Hatayspor. Ordinul a fost executat de antrenor, iar cel care avea să devină jucătorul lui CFR Cluj nu a mai fost folosit în ultimele trei etape.

După partidă, în urma unor investigații, oficialii lui Hatayspor au mai aflat un amănunt care le-a întărit convingerea că ceva nu a fost în regulă.

„Billong și-a făcut tatuaj pe picior cu o zi înainte de meci. Un astfel de tatuaj doare o săptămână. S-a întors cu spatele la fiecare gol. Nu vreau ca un astfel de jucător să mai rămână la echipă. Nu știu dacă e vorba și de altceva, nu sunt ofițer de informații”, a spus și Luftu Savaș, președintele de onoare al clubului.

Billong a fost împrumutat de Benevento în Turcia, la Hatayspor, între septembrie 2020 – iunie 2021.