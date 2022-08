FCSB și CFR Cluj s-au calificat în grupele Europa Conference League, după meciuri dramatice. Universitatea Craiova, eliminată după lovituri de departajare – VIDEO & FOTO

Seară cu meciuri dramatice pentru echipele românești din cupele europene, două dintre ele reușind să dea lovitura în ultimele minute.

FCSB părea să aibă misiune cea mai dificilă, după ce pierduse primul meci cu Viking cu 2-1. Echipa lui Nicolae Dică a început senzațional partida și a deschis scorul prin Malcom Edjouma din centrarea ideală a lui Florinel Coman. Gazdele au egalat după eroarea portarului Târnovanu care a faultat în careu și arbitrul a acordat lovitură de la 11 transformată de Tripic.

Repriza a doua a fost superbă pentru FCSB. Andrei Cordea și-a adus echipa în avantaj, după ce a șutat suprinzător și mingea a trecut printre picioarele portarului. Partida se îndrepta spre prelungiri, dar Florinel Coman a fost faultat după un fault intârziat și Radunovic a marcat din lovitură de la 11 metri. FCSB s-a impus cu 3-1 în Norvegia și a reușit după cinci ani să ajungă în grupele unei competiții europene.

Și Dan Petrescu a trăit periculos. În minutul 90, CFR Cluj și Maribor se aflau la egalitate 0-0, scor similar cu cel din tur. Omul zilei a fost Lovro Cvek! Mijlocașul croat a marcat după o execuție superbă, din foarfecă, și a adus calificarea ardelenilor.

După 1-1 în tur, Hapoel Beer Sheva și Universitatea Craiova au oferit un duel spectaculos și în retur. 90 de minute cele două formații nu au reușit să marcheze și s-a ajuns la cele două reprize de prelungire. Ante Roguljic a deschis scorul în minutul 104, dintr-o lovitură liberă execuatată magistral, dar după doar un minut a egalat Hemed. Calificarea s-a decis după lovituri de departjare. Andrei Ivan și Nicușor Bancu au ratat și Universitatea Craiova spune „adio” cupelor europene.

Penalty: Nicușor Bancu nu-l învinge pe Glazer! Hapoel Beer Sheva se califică în grupele Conference League.

Penalty: Dadia înscrie și el! Din nou în avantaj Hapoel, scor 4-3.

Penalty: Valerică Găman înscrie și el! Din nou egalitate, scor 3-3.

Penalty: Helder Lopez trimite superb! Scorul este 3-2 pentru Hapoel Beer Sheva.

Penalty: Dan Nistor transformă perfect lovitura de la 11 metri! Scorul este 3-3.

Penalty: Kjaltens marchează! 3-2 pentru Hapoel Beer Sheva.

Penalty-uri: Andrei Ivan ratează! Oltenii au probleme.

Penalty-uri: Suleymanov îl învinge pe Lazar! Scorul este egal, 2-2.

Penalty-uri: Ante Roguljic marchează cu emoții! 2-1 pentru Craiova.

MIN 120+1. Ocazie foarte mare pentru echipa gazdă. A fost ultima fază a meciului. 1-1, după 120 de minute în retur. Scorul a fosr identic și în primul meci disputat la Severin.

MIN 119. Intră Dan Nistor în locul lui Mateiu.

MIN 105+1. GOL Hapoel Beer Sheva. La faza imediat următoare, israelienii egalează. Hemed a marcat cu capul, din 6 metri, după o lovitură liberă. Mai avem o repriză de 15 minute până la loviturile de departajare.

MIN 104. GOOOOL Universitatea Craiova! Ante Roguljic înscrie un gol de generic. Mijlocașul oltenilor a executat o lovitură perfectă, de la 20 de metri, din colț, trimițând mingea în vinclu. Echipa lui Mirel Rădoi trebuie să reziste 16 minute.

MIN 90+3 Finalul celor 90 de minute regulamentare. Cele două echipe vor juca două reprize de câte 15 minute. Suspans maxim în Israel.

MIN 76. Craiova ratează două situații în câteva secunde. Ivan paseasză bine, dar Mateiu șutează slab, previzibil pentru Glazer. Apoi șutul lui Baiaram la colțul lung este respins cu greu de portarul advers.

MIN 71. Căpățână a intrat în locul lui Hanca. Adversarii au făcut toate modificările

Min 53. Șansă mare de gol pentru Craiova! Șutul lui Mateiu cu stângul este respins cu greu în corner de Glazer. Echipa lui Mirel Rădoi caută golul ca să scape de prelungiri.

MIN 46. A început repriza a doua.

MIN 45+1 Final de repriză.

MIN 45. Safuri a tras de la 25 de metri, dar mingea s-a dus peste poarta lui Lazar. Cu cinci minute înainte, Safuri a trimis periculos din lovitură liberă, dar David Lazar e atent și respinge. După mai multe bâlbâieli are defensivei oltene, mingea a ajuns la Ansah, care a tras peste de la 18 metri. Din nou emoții pentru trupa lui Mirel Rădoi.

Min 23. O nouă ocazie importantă pentru Hapoel! Șutul lui Safuri este deviat și trece la o palmă de bara lui David Lazar. Din nou probleme pentru formația lui Mirel Rădoi.

MIN 13. Hanca bate foarte bine o lovitură liberă, Baiaram se demarcă bine în careu, dar nu a reușit să preia.

MIN 4. Emoții mari la poarta Craiovei. Ansah a intrat în careu și a centrat în fața porții. David Lazar a fost atent și a avut o intervenție foarte bună.

MIN 1. A început partida. Cu 30 de minute înainte de flueirul de start, s-a anunțat că DigiSport 2 și PrimaSport 2 vor transmite meciul.

Echipele de start: Hapoel Beer Sheva – Universitatea Craiova

Hapoel Beer Sheva: 55. Glazer – 18. Tibi, 5. Abu Abaid, 4. Miguel Vitor, 22. Helder Lopez – 35. Bareiro, 15. Yosefi, 19. Elias – 7. Safuri, 21. Selmani, 13. Ansah.

Rezerve: 1. Harush – 3. Keltjens, 9. Schechter, 10. Micha, 11. Jehezkek, 14. Madmon, 17. Hemed, 26. Tzadik, 28. Andre Martins, 30. Dadia, 77. Hatuel, 93, Suleymanov.

Antrenor: Elyaniv Barda.

Universitatea Craiova: 1. Lazar – 6. Screciu – 34. Raul Silva, 27. Martic – 33. Hanca, 4. Crețu, 8. Mateiu, 11. Bancu – 10. Baiaram, 19. Koljic, 9. Ivan.

Rezerve: 12. Rusu, 21. Popescu – 5. Vătăjeu, 7. Cîmpanu, 16. Nistor, 17. Rivaldinho, 18. Vlădoi, 20. Markovic, 23. Căpățînă, 24. Roguljic, 25. Găman, 30. Vînă.

Antrenor: Mirel Rădoi.

MIN 90+5 Gazdele au ratat o ocazie foarte mare, dar arbitrul a fluierat finalul partidei. FCSB s-a calificat în grupele Europa Conference League. Fluier final

MIN 90+4. GOOOOOOL FCSB. Radunovic marchează și duce tabela la 3-1.

MIN 90+2. Florinel Coman intră în careu și este faultat. 11 metri pentru FCSB. Șansă uriață pentru formația lui Nicolae Dică.

MIN 90. Târnovanu, intervenție superbă. Tripic intră în careu și șutează puternic, dar porttarul respinge. Iese Octavian Popescu și intră Ianis Stoica.

MIN 88. Florinel Coman își încearcă șutul de la distanță, dar portarul este atent și reține fără emoții.

MIN 70. Ocazie foarte mare FCSB. Florinel Coman îi pasează foarte bine lui Cordea care scapă spre poarta adversă, Gunnarsson iese cam târziu și respinge până la Octavian Popescu, care încearcă un lob. Un fundaș respinge în corner.

MIN 58. Malcom Edjouma are un cartonaș galben și este înlocuit de Marco Dulca.

MIN 53. GOOOOL FCSB. Andrei Cordea șutează suprinzător de la 25 de metri. Portarul Gunnarson este mascat, nu vede foarte bine și mingea îi trece printre picioare. Echipa lui Nicolae Dică atacă în primele minute ale reprizei secunde.

MIN 47. Octavian Popescu greșește și Tripic pleacă în atac. Radunovic îl ajunge și îl deposedează. O faza care putea să devină periculoasă pentru poarta adversă.

MIN 46. A început repriza secundă. Nicolae Dică a făcut două schimbări la FCSB. Au intrat Boboc și Oaidă și au ieșit Pantea și Rusu.

MIN 45+2 Final de repriză, la pauză cele două echipe sunt la egalitate.

MIN 32. FCSB s-a năpustit în atac. Cordea a intrat pe partea dreptă și a trimis în careu de șase metri de unde Dawa nu a reușit să trimită spre poartă. Brekalo a fost foarte aproape de autogol.

MIN 26. GOL Viking. Tripic execută pe centrul porții și reușește să egaleze. FCSB are nevoie de un gol ca să ducă meciul în prelungiri.

MIN 25. Greșeală uriașă a lui Târnovanu. Portarul iese neinspirat dintre buturi și îl faultează pe Karlsbakk în careu, un jucător care era talonat de Tamm. Penalty pentru Viking.

Min 20. Ocazie uriașă pentru Viking! Kabran a deviat o minge pe spate cu capul din centrul careului, însă Târnovanu a plonjat senzațional și a respins cu vârful degetelor!

Min 19. Târnovanu salvează echipa lui Nicolae Dică, după o ocazie foarte mare a gazdelor. Kabran a deviat trimite cu capul din careu, dar Târnovanu a plonjat senzațional și a respins cu vârful degetelor!

MIN 16. Emoții pentru FCSB. Malcom Edjouma faultează și primește cartonașul galben.

MIN 6. Florinel Coman șutează frumos de la peste 30 de metri. Mingea s-a dus pe lângă poartă.

MIN 3. GOOOOOL FCSB. Florinel Coman centrează superb și Malcom Edjouma a deschis scorul. Mijlocașul francez a apărut singur în careu și a trimis mingea în plasă cu o lovitură superbă cu capul. A fost prima acțiune a partidei. Așa s-a întâmplat și în partida tur, echipa lui Nicolae Dică a marcat primul gol tot în minutul 3 al duelului găzduit de Arena Națională.

MIN 1. A început partida.

Viking: Gunnarsson – Bjorshol, Brekalo, Vevatne – Kabran, Lokberg, Solbakken, Firdjonsson, Pattynama – Karlsbakk, Tripic.

Rezerve: Ostbo, Ree, Torsteinbo, De Lanlay, Sandberg, Auklend, Tangen, Vikstol, Traore, Kvia-Egeskog, Paulsen, Austbo

Echipa de start FCSB pentru meciul cu Viking:

(4-1-4-1): Târnovanu – Pantea, Dawa, Tamm, Radunovic – Edjouma – Cordea, Miculescu, Oct. Popescu, Fl. Coman – B. Rusu

MIN 90+4 Final de meci.

MIN 90. GOOOOOL CFR Cluj. Lovro Cvek a marcat primul gol al partidei. Croatul a trimis mingea în poartă din foarfecă. Gol senzațional și calificare pentru CFR Cluj.

Min 70. Prima schimbare la CFR. Păun intră în locul lui Jefte.

Min 53. Ocazie Maribor. Kronaveter șutează cu efect, din marginea careului, dar Scuffet respinge peste transversală. Portarul lui CFR Cluj a avut o prestație foarte bună și în meciul tur.

MIN 46. A început repriza a doua.

MIN 45. Final de repriză.

MIN 37. CFR Cluj solicită penalty după ce Zinic, fundașul dreapta al lui Maribor, l-a împiedicat pe Yuri. Stoperul ardelenilor a căzut peste Yeboah. Dan Petrescu este furios.

MIN 31. Jefte driblează de două ori în careu, dar șutează slab și portarul respinge: lovitură de colț. Din cornerul rezultat după ocazia lui Jefte, Yuri reia cu capul puternic, dar peste poartă! Echipa lui Dan Petrescu nu joacă riscant și încearcă să se apropie cu pași mici de reduta adversă.

MIN 13. Ocazie mare pentru CFR Cluj. Ciprian Deac i-a centrat lui Yeboah, dar lovitura de cap a atacantului ghanez a fost blocată de portarul oaspeților, Bergsen.

MIN 10. Oaspeții ratează prima ocazie a acestei partide. Brnic trece de Manea și șutează, dar Scuffet respinge.

MIN 4. Până acum nu au fost ocazii, dar cele două echipe oferă un fotbal atractiv.

MIN 1. A început partida.

CFR Cluj – Maribor, echipe de start:

CFR Cluj: Scuffet – Manea, Burcă, Matias, Camora – Boateng, Jefte, Cvek – Petrila, Yeboah, Deac

Rezerve: Bălgrădean, Brucic, Păun, Roger, Malele, Mistrati, Hoban, Kolinger, Bordeianu, Braun, Muhar, Buș

Absent: Debeljuh (accidentat)

Antrenor: Dan Petrescu

Maribor: Bergesen – Zinic, Karic, Uskokovic, Sikosek – Antolin, Vidakovic – Repas, Bozic, Brnic – Baturina

Rezerve: Zalokar, Pridgar, Kronaveter, Sirk, Bozickovic, Maher, Lausic, Mitrovic, Guerrico, Koderman, Vipotnik, Cuk

Antrenor: Damir Krznar

Stadion: Dr. Constantin Rădulescu (Cluj)

Arbitru: John Beaton (Scoția)

Este „ziua Z” în fotbalul românesc din acest sezon. Trei echipe încearcă să ajungă în grupele Europa Conference League unde le așteaptă un pot de peste trei milioane de euro. Este vorba aici doar de suma pe care o asigură UEFA! Aici se adaugă banii din vânzarea de bilete, bonusul pentru fiecare punct, publicitate, contracte cu sponsori, dar și un milion de euro pentru confruntările din preliminarii.

FCSB a pierdut primul meci deși a dominat și a avut mai multe ocazii. Florinel Coman a deschis scorul în minutul 3, dar oaspeții au întors meciul până la pauză. Gigi Becali și Mihai Stoica au dat vina pe ghinion și au spus că echipa lui Nicolae Dică are șanse mari de calificare, deși au pierdut partida tur cu 2-1.

În timp ce patronul le-a transmis norvegienilor că se vor trezi din „beția cu apă rece”, managerul i-a ironizat și a spus că este convins că se vor apăra atât de tare încât vor pune corăbii în fața porții. Antrenorul nu este la fel de convins de succes. Nicolae Dică s-a enervat la conferința de presă când a fost întrebat dacă în cazul unui eșec ar putea fi demis, deși a fost numit acum o lună.

„Dar nu știu la ce presiune te refereai tu. Dacă mai rămân eu sau ce? Eu, când am venit la echipă, am venit după un eșec în Europa și toată lumea vorbea că nu vom merge mai departe, să trecem de Saburtalo, dar am trecut două tururi de atunci. Am făcut niște lucruri bune, cred eu, iar jocul echipei s-a schimbat. De ce doar la noi vorbim de schimbarea antrenorului imediat? Am jucat șase meciuri și am pierdut doar un joc. E ceva ciudat!

Despre asta voiai să mă întrebi. Mi se pare ciudat. Ok, dacă asta este părerea voastră… după aia ne mirăm că de ce se schimbă antrenorii atât de repede. Păi, dacă noi, după cinci etape, vrem să-l schimbăm, ok…

Nu mă deranjează discuțiile astea, eu îmi fac treaba în continuare, dar mă refer ca idee. Dacă noi vorbim după 3-6 etape să se schimbe antrenorul și după tot voi vorbiți că de ce se schimbă antrenorul. D-asta se schimbă, că dacă toată lumea vorbește să schimbăm antrenorul…

Eu, când am venit la echipă, obiectivul nu era calificarea în grupele Conference League, pentru că am venit cu trei zile înaintea de un joc foarte important și am reușit să trecem mai departe”, a declarat Nicolae Dică.