Dan Petrescu, furios și după calificarea în grupe, din cauza „antrenorului” din tribună. „Un idiot, tot meciul mi-a dat indicații” – VIDEO

Dan Petrescu a făcut un gest straniu la finalul partidei CFR Cluj – Maribor 1-0. În loc să se bucure că echipa lui s-a calificat în grupele Europa Conference League, antrenorul lui CFR Cluj s-a dus amenințător spre tribuna din spatele lui și a pus degetul la gură. „Bursucul” și-a explicat gestul nervos la conferința de presă.

Dan Petrescu a reușit un nou succes important la CFR Cluj. Antrenorul român și-a condus echipa spre victorie în play-off-ul Conference League, iar ardelenii au ajuns a patra oară consecutiv în grupele unei competiții europene.

Duelul cu Maribor l-a trăit cu sufletul la gură. Golul victoriei a fost marcat în minutul 90, cu o execuție senzațională, de Lovro Cvek. La final, „Bursucul” nu s-a grăbit să se bucure. Primul lui gând a fost „să plătească” o poliță cuiva din tribune și s-a îndreptat spre persoana respectivă cu degetul la gură, în semn că este momentul să nu mai vorbească.

În primul an erau nu știu câți să strige împotriva mea. Nici cu muncă și rezultate nu îi cuceresc pe toți, tot sunt contestat. N-am rezistat, sincer, voia să bag pe nu știu cine, să scot… și nu m-am concentrat pe final. Venea lângă bancă să-mi spună lucruri”, a declarat antrenorul lui CFR Cluj la conferința de presă.

În timpul partidei CFR Cluj – Maribor au existat și alte proteste din tribune. Mai mulți fani au scandat „jucați fotbal”. Antrenorul a ieșit la atac și le-a amintit contestarilor că echipa din Gruia va primi aproape șapte milioane de euro doar din competiția europeană.

„Nu avem nicio înfrângere în Europa! Îi felicit pe băieți, bravo lor! Patru ani la rând în grupe, nu cred că va mai face vreo echipă așa ceva. Mă bucur pentru FCSB, era bine să fie și Craiova în grupe, creștea cota jucătorilor și a fotbalului românesc. Meritau și ei o calificare”.

„Eu am produs bani foarte mulți, grupele Europa League de două ori, Conference league, Dan Petrescu a produs bani, cine are ceva împotriva lui acum poate să tacă din gură. Eu pierd bani stând aici, am avut oferte de afară, de la națională. Voi sta aici cât mă vor, îmi dau viața pentru CFR”, a mai spus Petrescu.