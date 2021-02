Experiență cumplită pentru Adela Popescu: ‘Anxietate multă’. N-a mai suportat

Adela Popescu a ajuns în atenția publicului larg prin intermediul telenovelei ”Numai iubirea”, de la Acasă TV, în anul 2004. Tot atunci a avut o deosebit de mediatizată poveste de dragoste cu primul ei partener, actorul Dan Bordeianu, de care s-a separat în primăvara anului 2007. A urmat apoi telenovela ”Iubire și Onoare”, în 2019, unde l-a cunoscut pe Radu Vâlcan, soțul și tatăl copiilor ei. Între timp, actrița a trecut pârleazul și a ajuns în postura de prezentator TV, la ”Vorbește lumea”, de unde s-a retras după anunțul că este însărcinată cu cel de-al treilea copil. Cu o carieră impresionantă, începută în sfera muzicii, vedeta a ales în final actoria, care a dus-o pe culmi. Chiar și așa, a renunțat la această dragoste în detrimentul luminii reflectoarelor. Motivul l-a spus chiar ea, într-un podcast realizat de Mihai Morar.

Adela Popescu, despre ambiții, carieră și experiențe neplăcute. Motivul pentru care a renunțat la telenovele

Vedeta Pro TV a povestit că toți anii în care a jucat personaje cu povești dificile și-au pus amprenta asupra sănătății sale mentale, ajungând să trăiască adevărate drame din cauza acestui fapt.

„Munceam foarte, foarte mult și personajele astea pe care le interpretam eu, când ești protagonist, în general ești încercat de viață și ai tot felul de drame. Toate vin spre tine, dar tu până la urmă reușești să ajungi unde trebuie. Și am trecut prin diferite personaje cărora le murise părinții, copiii, erau înșelați, etc și eu nu filmam 3 luni. Filmam un an un serial, o pauză de o lună, după care alt serial. Asta s-a întâmplat 11-12 ani. În momentul în care creierul tău primește doar imagini groaznice zice: ‘Bă, e nasol ce trăiești tu!’. El nu mai face diferența”, a povestit Adela Popescu, la ”Fain & Simplu”.

Despre stres și frici

„De la primul copil, viața nu va mai fi simplă niciodată, adică dacă ești oricum o persoană stresată vei și cu un copil, și cu șapte. Dar și rămâi fără frici. De exemplu, de când am doi copii, mie nu-mi mai e frică să zbor; și era îngrozitor. Imaginează-ți că ție îți e frică de șoareci și te pun să zbori 16 ore, cât am zburat eu în Bali, că atunci îmi era frică, să stai printre șobolani atât. Mi-a dispărut frica brusc, din senin. Pur și simplu la cel mai recent zbor nu mi-a mai fost frică și am căutat soluții, la simulator, la priholog, deci copiii și vindecă”, a povestit vedeta.