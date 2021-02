Adela Popescu, mesaj de neînțeles. Ce întrebare și-a pus înainte să nască, o vedetă a intervenit imediat

Adela Popescu, împreună cu Radu Vâlcan și cei doi copii ai lor, Laura Cosoi cu soțul și copiii, au avut parte de o vacanță de vis în Maldive, de unde s-au întors nu de mult. Fundalul sonor care le-a făcut sejurul complet i-a adus multe gânduri Adelei, dar mai puțin curajoase. „Oare sunt o mamă bună?”, s-a întrebat ea. În ajutor i-a sărit prietena sa, care a deschis un dialog pe această temă.

„Oare sunt o mamă bună?”, s-a întrebat Adela Popescu

„Psihologia moderna ne invita din ce in ce mai des la introspectie. Cauta legaturi si insista ca tot ceea ce simtim, calitatea relatiilor noastre, felul in care ne iubim copiii, emotiile pe care li le transmitem, toate isi au radacinile adanc infipte in copilarie. Recunosc ca ma cam incurca acest “stop-acum am tipat la copilul meu, ia sa vedem de unde vine asta”, dar e un tip de exercitiu pe care am fost incurajata sa il practic.

Numai ca ceva, undeva nu se leaga. Imi amintesc intamplari in care stiu ca am plans, dar amintirea lor nu ma doare. Da, am amintiri cu mine deseori obosita- probabil parintii nu imi facusera un program de somn strict. Da- Imi amintesc de o discutie in care i-am reprosat mamei ca vreau si eu sa ma strige de 10 ori la masa si eu sa imi dau ochii peste cap ca nu vreau sa imi intrerupa asta joaca- probabil nu eram obligata sa mananc nimic niciodata decat daca imi era foame. Da, imi amintesc de vesnicele julituri de pe picioare- cu certitudine stiu ca niciodata nu mi s-a spus, coboara de acolo ca o sa cazi.

Imbraca-te ca mori de frig. Mergi si deseneaza, fa un puzzle, nu mai manca prajituri, schimba-te ca ai sosetele fleasca. Cum spui: multumeeeesc, te rog frumos. Nu te mai juca ca suntem in public si trebuie sa fii manierata, mai intai mancam apoi ne jucam etc. Cu toate astea sunt un om care doarme bine, mananca orice, stiu sa spun multumesc si te rog frumos, sar gardul fara probleme daca am uitat cheia pe dinauntru:), daca mi-e frig ma imbrac :), si in general stiu ca pot orice. Ca am puterea sa discern binele de rau, asta si pentru ca mi-am exersat alegerile si consecintele lor de mica.

Tot ce imi amintesc sau simt, cand fac introspectii e o iubire uriasa ce ma invaluie, flururi in stomac, increderea ca pot orice si ca merit tot. Da, cu asta am ramas din copilaria mea. Ceea ce nu pot spune despre adolescenta. Ps: postarea vine in urma unei lungi discutii cu Danuca despre: Oare sunt o mama buna? Cum e corect? Cred ca undeva am gresit. Nu te mai lua dupa altii. Important e ce vrei de la copilul tau pe termen lung, etc. Stiti voi ce zic. 😉”, a notat actrița în descrierea unor imagini cu ea, frații și soțul din arhiva personală.

Laura Cosoi a îmbărbătat-o

Primul comentariu a fost al amicei Laura Cosoi, care i-a scris: „Esti o mama echilibrata, blanda, calda, iubitoare…oferi tot ce au ei nevoie ! Oricum nu putem decat sa fim ghizi in viata pentru ei. De ei depinde restul. ❤️”.

„Stiu ce spui. Așa imi place si mie sa cred ca sunt. Dar mai cred si ca intrebarile si nesigurantele ne fac sa cautam, deci sa evoluam, pe cand certitudinile, senzatia ca nu gresim, toate astea ne conduc catre autosuficienta. Tu stii ce zic 😘”, a replicat vedeta Pro TV.