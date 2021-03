EXCLUSIV Dragoș Dolănescu, la cuțite cu statul cubanez, după ce a criticat regimul comunist: „Nu mai pot să dorm, ce să spun”

Dragoș Dolănescu a devenit o voce puternică, în America Latină, pe plan politic. Fiul cel mic al regretatului solist Ion Dolănescu a fost ales deputat în Costa Rica, în februarie 2018, iar de atunci duce o intensă campanie împotriva comunismului din țara în care locuiește, dar și din Cuba, unde a devenit persoană non grata. Dragoș ne-a povestit, despre convingerile lui politice, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru impact.ro.

Dragoș Dolănescu este în centrul atenției, în America Latină, urmare a declarațiilor anticomuniste:

„Chiar dacă numele Dolănescu nu le spune nimic, am devenit cunoscut și în Costa Rica. Până nu demult, doar în România mă cunoșteau oamenii și mă opreau pe stradă. Ministrul de externe din Cuba mi-a spus că sunt anticomunist! Totul a început la Miami, când am fost desemnat secretar general al unei organizații politice a țărilor din America Latină. Atunci am criticat conducerea din Cuba.

Și cred că atitudinea mea împotriva regimului comunist a înfuriat autoritățile cubaneze. I-am criticat, pentru că ei sunt la putere de 62 de ani în această țară și de-a lungul timpului, autoritățile au executat zeci de mii de țărani, care nu doreau să-și dea pământul. Și mai spun că ei trăiesc într-o țară democratică, pentru că fac alegeri. Dar ce alegeri fac cu un singur partid? În Cuba comunismul e singura opțiune, cu un singur partid! La fel se întâmplă și în Venezuela și în Nicaragua.

Dar, acum să vedem unde au ajuns acum aceste țări, la ce nivel de sărăcie?! Oamenii pleacă din aceste țări sărace ”democratice”. Dacă cineva comentează ceva, îi bagă la pușcărie. Ce democrație este aceasta? Și în Venezuela am făcut declarații anticomuniste. Sunt anticomunist? Nu mai pot să dorm, ce să spun! O să trebuiască să învăț să trăiesc de acum și fără viza de Cuba. Uite de ce nu am dormit azi-noapte!”, a declarat Dragoș Dolănescu, pentru impact.ro