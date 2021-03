Scandal monstru în familia Dolănescu. Ce a făcut și Maria Ciobanu, fără succes însă (exclusiv)

Dragoș și Ionuț Dolănescu se ceartă la cuțite și acum, la mai bine de opt ani de la moartea tatălui lor. De ce nu au revenit cei doi frați la sentimente mai bune și ce își mai reproșează de această dată. Ce a făcut și Maria Ciobanu, însă fără succes.

Fiii regretatului Ion Dolănescu încă se războiesc, iar scandalul dintre cei doi băieți ai artistului pare să nu se termine prea curând. Chiar dacă au reușit, după opt ani de zile, să ajungă la un consens și să împartă averea de un milion de dolari pe care le-a lăsat-o tatăl lor, Dragoș și Ionuț Dolănescu încă nu au revenit la sentimente mai bune.

Chiar dacă cei doi frați se află la distanță unul față de celălalt, Dragoș susține că a încercat de mai multe ori să îngroape securea războiului dintre el și Maria Ciobanu și Ionuț Dolănescu, însă acest lucru nu a fost posibil, chiar și la insistențele celebrei artiste de muzică populară, care a încercat să îi împace pe cei doi fiii ai lui Dolănescu.

„E adevărat, am mâncat de câteva ori la masa Mariei, am fost cu Ionuț, am fost musafir în casa dânsei, dar și lui Ionuț îi punea masa mama mea, când venea din Costa Rica. În plus, frati-miu ne-a jignit rău, a spus la TVR, în emisiunea lui Mircea Dinescu, că maică-mea ar fi venit la ușa lor cu burta la gură, pe când era gravidă cu mine. El este adevăratul nerecunoscător. Acum, trecutul e trecut, ce facem, ne numărăm farfuriile cu ciorbă?”, a declarat Dragoș, fiul regretatului cântăreț Ion Dolănescu, în exclusivitate pentru impact.ro.