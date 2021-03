Dragoș Dolănescu, luat la ochi de statul chinez. Cum a reușit să supere Partidul Comunist

Fiul regratatului cânătăreț a intrat în vizorul statului chinez și nu numai. Dragoș Dolănescu aduce detalii în premieră despre poziția pe care o ocupă, dar și despre cum a reușit să supere mari oameni politici de stânga.

Dragoș Dolănescu a surprins pe toată lumea cu recente acțiuni anti-cubaneze, dar și unele care l-au adus în vizorul autorităților chineze. Fiul regretatului interpret de muzică populară a susținut că problemele cu statul chinez au început în urmă cu doi ani, timp în care nu și-a schimbat perspectivele.

Actualmente deputat în Parlamentul din Costa Rica, bărbatul nu se teme să-și spună opinia și să continue să sprijine democrația. Întrebat de către moderatorul Cristi Brancu dacă se consideră un tată bun, acesta a răspuns că a reușit să ia cele mai fericite calități de la părintele său, mai cu seamă să fie un om drept și să-și iubească țara, învățându-i pe copiii lui să facă același lucru.

Din păcate, nici după ani și ani de războaie cu fratele său, nu s-a reușit o împăcare de senzație, așa că cei doi nu și-au mai schimbat niciun cuvânt de ani de zile. „Cu el (n.r. Ionuț Dolănescu) nu am mai vorbit deja de foarte mulți ani, dar îi doresc la fel ca întotdeauna sănătate copiilor și soției. Nu mai avem ce să discutăm„, a detaliat acesta.

“Nu este primul stat care mă analizează și care spune lucruri de genul acesta. Statul chinez a vorbit acum doi ani de zile despre comportamentul meu anti-comunism. Nu place poziția mea și ceea ce denunț. Asta e viața politică, trebuie să riști. Oricum…eu nu cred într-un stat comunist, ci într-un stat democratic, unde toată lumea să poată să aleagă odată la patru ani. Soția mea înțelege lupta mea împotriva extremei de stânga. În fiecare an fac parastas pentru tata. Noi ne-am dus spre seară la biserică, dar n-am reușit să intrăm într-o biserică din Costa Rica. Cu toate astea, am făcut rugăciuni, am făcut parastas și am dat de pomană precum arată obiceiurile. Eu cred că sunt un părinte cum a fost tatăl meu: bună, blând, patriot. M-a învățat să lupt mereu pentru ceea ce cred, lucru pe care îl fac și eu. El a reușit să iasă la suprafață de unde a fost singur și să ajungă ceea ce a fost. Singura avere pe care a avut-o la început a fost un caiet cu multe cântece. Simțul ăsta de luptă l-am luat de la el, asta a fost marea învățătură”

Dragoș Dolănescu (Sursa: Exclusiv VIP cu Cristi Brancu)