De ce Reghecampf nu este printre cei mai buni antrenori ai lumii. Ce greșeală ar fi făcut, conform Anamariei Prodan

Laurențiu Reghecampf ar fi putut fi printre cei mai buni antrenori ai lumii. O spune chiar soția lui, Anamaria Prodan. Cei doi s-au despărțit după ce antrenorul și-a înșelat partenera cu Corina Caciuc, cea care urmează să îi aducă pe lume un bebeluș. Problemele în căsnicia Anamariei Prodan cu antrenorul Craiovei apăruseră de mult timp. De fapt, impresara a povestit că aveau discuții și neînțelegeri de 8 ani de zile. Antrenorul a mai înșelat-o și în trecut, însă vedeta a ales să treacă cu vederea totul de dragul familiei.

Iată că acum s-a umplut paharul și cei doi au ajuns la divorț. Cu toate că încă nu au avut prima înfățișare, Anamaria Prodan este pregătită să lupte la partaj și să recupereze banii pe care soțul său i-a folosit pentru a îi oferi amantei lucruri scumpe și chiar o afacere.

Anamaria Prodan a vorbit despre cum l-a impresariat pe Laurențiu Reghecampf când l-a cunoscut. El era fotbalist în Liga II și ea a fost cea care l-a îndrumat spre cariera de antrenor.

„Laurenţiu Reghecampf era un jucător în Liga a II-a. Muncitor, foarte muncitor şi perseverent. Noi am mai fost împreună când eram copii, când eram mai mici.

Ne-am reîntâlnit cumva, eu de asta am crezut că e un semn, după 13 ani să te reîntâlneşti cu cineva. E chiar frumos.

Eu îmi doream foarte tare un băiat şi am zis că schimb 1000 de bărbaţi până fac un băiat. Aveam două fete, una după alta făcute. Şi nu-mi găseam pe cineva să fac un băiat.

Şi el avea copii, o fetiţă i-a murit. Avea un băieţel, avea vreo 4-5 ani şi practic a crescut lângă mine. Şi uite că la 36 de ani am rămas gravidă şi am ştiut că o să am băiat. (…)

A ieşit cel mai frumos şi deştept băieţel din lume„,a povestit Anamaria Prodan la podcast-ul moderat de Codin Maticiuc.