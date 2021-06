Răsturnare de situație în scandalul în care este implicată Anamaria Prodan. Ce se întâmplă după decizia lui Reghe

Răsturnare de situație în scandalul momentului! Ce se întâmplă în familia Prodan-Reghecampf? Fanii sunt șocați de amănuntele apărute public în weekend-ul trecut. Ce se întâmplă după decizia celebrului antrenor? Noile probleme din familie sunt șocante pentru cei care îi urmăresc pe rețelele de socilizare pentru modelul pe care îl reprezintă pentru ei.

Scandalul continuă! Familia Prodan-Reghecampf este din nou în prim-plan. Alte detalii șocante au apărut în tabloide chiar după ce abia se închisese subiectul unei amante pe care ar fi avut-o antrenorul preț de mai mult timp. Amintim că acesta a fost surprins într-o escapadă în Delta Dunării alături de un prieten și două domnișoare bine dotate.

Celebra impresară a fost pusă la zid după ce domnișoarele au susținut că ar fi fost amenințate de câțiva interlopi puși de ea să le ‘zguduie’ pentru a le învăța minte. Celebra vedetă a dat de pământ cu divele în cursul zilei de ieri, după ce Poliția Capitalei a anunțat în mod oficial că nu a existat nicio plângere împotriva ei.

„Pe numele persoanei în cauză (Anamaria Prodan – n.r.) nu au existat și nu există plângerile despre care s-a discutat în spațiul public”, au declarat surse din cadrul Poliției Capitalei.

Întrebată despre noul scenariu controversat apărut în viața familiei, Anamaria Prodan a răspuns că indiferent care ar fi problemele amoroase ale unor cunoscuți sau membri ai familiei nu ar fi intervenit pentru că nu se coboară la nivelul acestor discuții:

‘Eu sunt Anamaria Prodan și, în viața asta, orice iubită, prostituată, amantă, chat-istă, orice ar exista în viața asta pe Pământ lângă bărbat, lângă prieten, sau la brațului unui prieten sau al soțului meu, eu nu mă voi coborâ la nivelul acestor femei, să ameninț, să plătesc interlopi… Culmea, interlopi care se autodenunță! O prostie mai mare nu am auzit în viața mea! Ca să… ce?! Să dau valoare unor astfel de femei?”

‘Eu toată viața am zis că mai bine s-ar duce la muncă, decât să stea cu picioarele desfăcute 30 de ani și să cerșească bani și să fie neica-nimeni pe stradă. Să pândească bărbați cu bani, proști! Eu sunt Anamaria Prodan și nimeni pe Pământul ăsta n-o să mă aibă la mână cu ceva, n-o să cer în viața mea nimic nimănui, pentru că sunt capabilă să pot să fac orice, fără să cer ajutorul nimănui! Iar cine a spus despre mine asemenea nenorociri, doar așa… ca să îmi strice imaginea… Eu nu am nevoie de interlopi ca să îmi rezolv problemele. Ce să zic? Cine greșește, plătește! ‘

