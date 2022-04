De ce a divorțat Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor. A avut un mariaj de 26 de ani

De ce a divorțat Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor. Celebra femeie de afaceri a avut un mariaj de 26 de ani, apoi a divorțat de partenerul ei, Roberto, care îi este și partener de afaceri. Ea și fostul soț au pus pe picioare o companie care se ocupă cu producția și retailul de încălțăminte și genți din România, brandul Musette.

Cristina Bâtlan are o poveste de viață incredibilă. Ea a fost cea care a pus punct unui mariaj care a durat 26 de ani. Acum, ea se declară o femeie singură, pe plan amoros, însă susține că ea și fostul soț sunt în cele mai bune relații, fiind, de altfel, și partenerul ei de afaceri.

Mai mult decât atât, Cristina Bâtlan a făcut un gest care i-a uimit pe mulți, înființându-se la nunta fostului ei soț cu actuala lui soție. Motivul divorțului dintre ea și Roberto a fost infidelitatea, aceasta aflând după mai mulți ani că era înșelată de soț.

„Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Nu aș fi crezut. Am aflat după cinci ani sau patru ani.

Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o. Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă. Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam. Cineva mi-a deschis ochii, mi-a spus ce se întâmplă. Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit.

Asta nu e o chestie pe care o vorbești. Până la urmă, asta era realitatea. Atunci mi-am dat seama că sunt praf, că nu știu nimic. După povestea asta m-am dus în India, ca să înțeleg cine sunt”, a spus Cristina Bâtlan în podcastul „Acasă la Măruță”.