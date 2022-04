De ce a divorțat Cristina Bâtlan de soțul ei, de fapt. Ce a pățit jurata de la Imperiul Leilor

Cristina Bâtlan, „leoaica” de la Imperiul Leilor, este un nume de succes în mediul de afaceri, însă puțini cunosc amănunte din viața sa personală. Milionara a vorbit despre căsnicia cu fostul ei soț, alături de care a petrecut 26 de ani. În prezent, Cristina Bâtlan se declară o femeie singură, în ce privește planul amoros.

Cristina Bâtlan este fondatoarea brandului de încălțăminte ”Musette” și una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri de succes din România. Aceasta și-a deschis inima și a vorbit sincer despre divorțul de Roberto, fostul ei soț, după o căsnicie de 26 de ani. Divorțul a venit în urmă cu patru ani, însă separarea a avut loc acum șase ani.

Vreme de cinci ani, Cristina Bâtlan a fost înșelată de fostul soț, cu o fostă colegă a lui de școală. Acesteia nu i-a venit să creadă că i se poate întâmpla tocmai ei așa ceva. După acest episod dureros, Cristina Bâtlan a plecat în India, într-o călătorie a regăsirii de sine.

„Am divorțat de patru ani, sunt femeie singură. Dezvoltarea oamenilor se schimbă, fie faci niște alegeri greșite, fie societatea te schimbă. Dacă ca parteneri de afaceri suntem imbatabili, ca parteneri de viață… viața de familie nu era la fel. (…) Roberto spunea că „Puneam mâna pe umărul tău, era ca și cum puneam mâna pe umărul meu”. Am semnat o dată, nu ne -am dus, la divorț, nici a doua oară.

Roberto locuiește acum cu actuala soție, eu am fost și la nunta lor. Au fost colegi de școală. Am aflat după cinci ani că mă înșeală. După asta, am plecat în India, ca să înțeleg, ca să mă descopăr pe mine. Divorțul ni l-a semnat o fostă colegă de facultate, căreia nu îi venea să creadă. A durat vreo doi ani până ne-am hotărât să divorțăm.

Aveam zile în care mă gândeam de ce mi se întâmplă mie. Iar aveam ego. Am aflat răspunsul: se pare că businessul a fost mai presus de relație. Știu că mă iubește foarte mult. În momentul în care m-am dus la nunta lor, toți prietenii au fost uimiți. Dar eu am fost la nunta celui mai bun prieten al meu. El are o soție minunată, frumoasă, iar eu respect asta.”, a povestit Cristina Bâtlan în podcastul Acasă La Măruță.