Cristina Bâtlan, departe de prieteni și familie la final de 2021: „Am închis telefonul”. Ce a făcut jurata de la Imperiul Leilor

Cristina Bâtlan, jurata de la Imperiul Leilor a venit azi în platoul emisiunii La Măruță. Aceasta a spus cum a petrecut noaptea dintre ani, dar și ce așteptări are de la noul an. Antreprenoarea a dat și câteva sfaturi pentru cei care anul acesta doresc să facă investiții financiare, dar și cum își menține starea de bine.

Cristina Bâtlan face parte din juriul emisiunii Imperiul Leilor pentru al doilea sezon consecutiv, fapt ce o bucură foarte tare. Ea așteaptă să cunoască oameni și idei noi de afacere, care să o reprezinte. În plus, aceasta spune că susține antreprenoriatul feminin, motiv pentru care pregătește în primăvara acestui an și un eveniment în acest sens.

Celebra femeie de afaceri a dat și sfaturi în ce privește investițiile pe care ar trebui să le evite oamenii în acest an:

Cristina Bâtlan a mai povestit și cum prins-o noaptea dintre ani. Ea s-a retras din rutina cotidiană, fără telefoane, fără gadget-uri, ciocnind cu ceai de măceșe sau de hibiscus pe post de șampanie.

„Ceai de măcese sau de hibiscus, ajută la slăbit și la detoxifiere – așa am sărbătorit Anul Nou cu ceai ciocnit în pahar de șampanie. Eram la un detox, în ultimele cinci zile ale anului, fără telefon, fără să vorbesc cu nimeni. Zece zile am ținut telefonul pe silent, nu m-a deranjat nimeni. Am făcut meditatie, yoga în fiecare zi, acesta este stilul meu de viață și la Bucuresti, când vrei să mănânci mancare raw sau sî bei juice-uri, îți trebuie un climat mai cald și am ales Turcia.

Singură fac yoga, toate asanele, toate posturile te duc la meditație, important este sa ai un profesor care te învață să faci singur, nu sa depinzi de el. Maeștrii de yoga îi învățau pe alții posturi si asta nu se făcea pentru bani, dar azi avem sute de profesori de yoga care au făcut din asta o meserie.

Dacă nu ai timp măcar zece minute pe fiecare zi pentru tine, vei fi bine cu tine, apoi și cu cei din jur. Anii care au trecut au fost ani care ne-au resetat, trebuie să fim pregătiți la aceasta lume nouă”, a mai spus Cristina Batlan.