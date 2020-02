Daria Maria, fata de aur de la Românii au Talent. Cum a reușit să primească Golden Buzz din partea lui Smiley și a lui Pavel Bartoș

Daria Maria Călugăru a fost prima norocoasă a serii! După povești emoționante nenumărate și numere spectaculoase, și-a făcut loc micuța Daria care a luminat întregul platou. Gingășia și inteligența sa i-a uimit pe Andi și Florin. Ulterior, Smiley și Bartoș nu s-au mai putut abține și i-au oferit primul Golden Buzz al serii.

Daria Maria, blondina dansatoare pe hoverboard de la Românii au Talent

Daria Maria Călugăru a venit extrem de încrezătoare la Românii au Talent. Micuța i-a luat pe toți prin surprindere cu mișcările sale și cu coregrafia fără cusur pe care și-a făcut-o singură. Blondina l-a șocat într-adevăr pe Smiley, care a stat cu gura căscată în culise pe tot parcursul numărului ei. Cu un singur hoverboard, multă energie pozitivă și emoție, Daria a ales și a cules. Copila a șocat cu mișcările făcute perfect pe ritm și cu ingenozitatea sa.

Deși mulți au uitat hoverboard-ul, aceasta nu l-a lăsat deoparte. Mai mult decât atât, a reușit să încropească un număr demn de semifinala Românii au Talent, acolo unde a ajuns fără să se chinuie prea tare. Odată terminat numărul, a început să-și spună povestea. Micuța a susținut că fiecare piesă are o însemnătate aparte pentru ea. Melodia aleasă în seara noroasă îi aduce încredere în Dumnezeu, care nu o lasă niciodată la greu și care este alături de bunicii ei, așa cum a mărturisit ea. „Don’t let me down este un mesaj care-mi aduce aminte de bunicii mei și de speranța că ei sunt bine acolo lângă Dumnezeu”,a spus micuța. „A fost de vis, a fost de zece. Nu știam că va fi așa…mi s-a părut că ce fac e pentru copii”, a mărturisit Daria la final.

