Dan Negru, îndurerat de moartea lui Benone Sinulescu. ‘Mi-a dat ‘țeapă’ și a plecat’ (exclusiv)

Benone Sinulescu a murit joi, 18 noiembrie, după ce a făcut complicații din cauza unei pneumonii severe. Regretatul artist de muzică populară avea 84 de ani. Reacția înduioșătoare a lui Dan Negru, atunci când a aflat că nea Beni a trecut la cele sfinte.

Vestea dispariției lui Benone Sinulescu a lăsat un gol imens în inimile tuturor celor care l-au cunoscut, l-au iubit sau doar l-au ascultat în momentele în care aveau nevoie să fie binedispuși de o voce caldă și duioasă. Nea Beni a murit în patul său de acasă, iar la căpătâiul său a stat Leni, iubita lui soție.

Ionuț Pavel, impresarul artistului, Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu și Dan Negru sunt printre primii care și-au exprimat profundul regret față de moartea unuia dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică populară din România.

Dan Negru nu-și revine din șoc, prezentatorul Revelioanelor de la Antena 1 fiind socat de decesul lui Nea Beni, cu atat mai mult cu cat ultimele veri le au petrecut impreuna, in casuta solistului de langa Arad, ei fiind si rude prin alianta:

„O să-mi fie dor de verile cu el, de glumele si de poveștile noastre, i-am prezentat și Festivalul Benone Sinulescu, din Buzău. Avea încredere în mine, îl susțineam pe scenă. Îl invitasem anul acesta să filmăm împreună Revelionul, îi tot reaminteam, dar mi-a dat țeapă și a plecat”, ne-a declarat prezentatorul TV Dan Negru, in exclusivitate pentru playtech.ro

Regele Audiențelor i-a făcut un mic omagiu regretatului solist Benone Sinulescu, pe pagina lui oficială de Facebook, acolo unde Dan Negru a împărtășit cu prietenii săi virtuali amintiri plăcute cu nea Beni, omul pe care-l cunoștea de mai bine de 25 de ani.

Prezentatorul TV a specificat faptul că regretatul Benone Sinulescu îi promisese că va participa la filmările pentru Revelionul 2022 care va fi difuzat la Antena 1, în Noaptea dintre Ani, dar din păcate nu a mai apucat să facă acest lucru.

„Îl știu de 25 de ani și e prima dată când îmi „dă țeapă”.

In vară mi-a promis că anul ăsta ne revedem de Revelion. N-o să fie.

Am mii de povești cu Beni!

O să vi le apun…

Dar acum începe legenda Benone Sinulescu.

Pentru că atunci când se termina povestea, începe LEGENDA.

Azi s-a stins Beni…”, a scris Dan Negru pe pagina lui oficială de Facebook.