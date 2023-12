Cum s-a înfiinţat trupa Animal X, de fapt. Şerban Copoţ îl atacă pe Laurenţiu Duţă: „Ne-a interzis la radio, nu mai aveam concerte”

La începutul anilor 2000, cei trei băieți cu porecle ciudate și coafuri excentrice dominau topurile muzicale românești. S-au bucurat de un succes uriaș, încă de la lansare, aveau un număr uriaș de fani, însă drumul lor în industria muzicală nu a fost lipsit de obstacole majore. Puțini știu cum s-a înființat trupa Animal X, de fapt. După ani buni de la izbucnirea conflictului, apele nu s-au liniștit. Șerban Copoț îl atacă pe Laurențiu Duță.

În anul 1999, pe piața muzicală de la noi din țară își făcea apariția o formație ce a revoluționat industria. Trei băieți talentați, cu porecle bizare și un stil vestimentar inedit au cucerit topurile, piesele lansate de ei deveneau, peste noapte, hituri. Aveau concerte în toate colțurile României, un număr uriaș de fani. Din exterior, părea că parcursul lor era unul lin, ideal.

Realitatea ar fi fost cu totul diferită. Un conflict iscat între membrii Animal X și Laurențiu Duță a pus stop planurilor celor trei, au ajuns la cuțite cu fostul lor compozitor, un om pe care îl considerau prieten.

Invitat la podcastul găzduit de Horia Brenciu, Șerban Copoț a explicat cum s-a înființat trupa Animal X, de fapt. Povestea lor începe în Constanța, unde deveniseră cunoscuți ca dansatori.

Apariția într-o emisiune TV alături de 3 Sud Est și Sarmalele Reci le-a schimbat viața. Impresionat de ei, Laurențiu Duță le-a propus să vină la studioul său, să încerce să înregistreze și câteva piese.

Eram trei puşti care visam la aşa ceva… Ne-a chemat în studio, la Năvodari, dar nu pusesem încă voci pe piese şi doar dansăm în deschiderea concertelor lor, prin toată ţara. Asta se întâmpla în ‘98, la Reghin am avut primul concert în afară judeţului Constanta. Eram o familie noi trei, eram uniţi de dinainte, nu a fost un experiment, alea erau poreclele noastre, totul a fost real, nimic fabricat. Asta cred că a prins, că eram adevăraţi! Cu timpul, asta s-a dus…”, a povestit artistul, la podcastul „Lucruri simple” .

„Noi dansam, eram trei băieţi care făceam spectacole de breakdance prin Constanta. Devenisem chiar celebri prin cluburi pentru că provocam lumea să danseze şi ne luasem nişte porecle haioase, care se ţin minte uşor: Vierme, Şopârlă şi Hiena. Aşa a început Animal X, noi doar dansam. La un moment dat ne-au chemat la o emisiune tv în Constanta, unde cântau 3Sud Est şi Sarmalele Reci. Uimit de succesul avut, Laurenţiu Duta ne-a întrebat dacă nu vrem să şi cântăm, să fim trupa completă. Şi am zis să încercăm.

Te-ar putea interesa și: Secretul relației de 29 de ani a lui Laurențiu Duță cu soția sa. Cum arată Ianula

Șerban Copoț îl atacă apoi pe Laurențiu Duță, explicând că, în 2005, după ce el și colegii săi au decis să rupă contractul cu Duță și casa de discuri, au ajuns în instanță, au fost interziși la radio și au rămas fără concerte.

„În 2005 am decis să rupem contractul cu Laurenţiu Duta şi cu casa de discuri de atunci. A existat şi un proces, ne-au interzis la radio, nu mai aveam concerte. Aveau puterea asta atunci… Am fost pe modul supravietuire până în 2013. Am vrut să schimbăm stilul muzical, să educăm publicul, să creştem împreună. Dar ne-au dat în cap gen: „Eu te-am făcut, eu te omor”. Dar la proces s-a dovedit că nu Laurenţiu ne-a creat, noi existam deja. El doar ne-a şlefuit”, a adăugat Copoț.