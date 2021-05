Serban Copoț a făcut anunțul uriaș, după 20 de ani. Vestea dată de prezentatorul iUmor

Veste extraordinară pentru fanii trupei Animal X. După mai bine de două decenii de la lansarea band-ului, Șerban Copoț a făcut anunțul care îi va face extrem de fericiți pe admiratorii muzicii dance. Prezentatorul iUmor și-a lăsat mască urmăritorii din mediul virtual. Nimeni nu se aștepta la așa ceva.

Animal X se va reuni cât de curând, sau cel puțin asta speră toți fanii celor trei baieți care făceau istorie la începutul anilor 2000 cu piese precum „Pentru ea”, „Să pot ierta” sau „N-am crezut”.

Hienă, Vierme și Șopârlă ar putea reveni în studio cât de curând, spre bucuria celor din generația anilor 90, care au crescut dansând, la bairam și în discotecă, pe muzica lor. Prezentatorul de la iUmor a dat vestea pe pagina lui oficială de Facebook, cu ocazia aniversării a 22 de ani de la înființarea celei mai populare trupe dance de băieți din istoria României:

„Deşi am luat o pauză foarte lungă, la un moment dat o să revenim in studio. Astăzi se implinesc 22 de ani de când ne-am înființat şi parcă, atunci cand privesc cu ochii minții, a fost ca ieri. O mulțime de amintiri frumoase şi concerte senzaționale! Big up, boys! @penca.laurentiu @alexandrusalaman @cercellazar @georgebelu99 @ivaivaiba #animalx #22deani #baietiidintrupa #amintiri